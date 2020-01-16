Başkan Özen, Akıllı Şehirler ve Belediyeler kongresine katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Özen, Akıllı Şehirler ve Belediyeler kongresine katıldı - Son Dakika

Başkan Özen, Akıllı Şehirler ve Belediyeler kongresine katıldı

6 saat önce

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Ankara'da düzenlenen, Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'ne katıldı.

Başkan Özen, Akıllı Şehirler ve Belediyeler kongresine katıldı, System.String[]

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Ankara'da düzenlenen, Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'ne katıldı.


Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde ATO Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen, Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar, Büyükşehir Belediye Başkanları, il ve ilçe belediye başkanları ile 31 ülkeden 110 yabancı konuk katıldı. Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'in de katıldığı etkinlik, belediyelerin stantlarının yer aldığı serginin açılışıyla başladı. Açılışın ardından kongreye geçildi.


Türkiye Belediyeler Birliğince hazırlanan Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'ne katılan Başkan Özen, "Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde gerçekleştirilen bu toplantılar ülkemiz adına önem taşımaktadır. Belediye hizmetlerinin daha az maliyetle daha verimli şekilde gerçekleşmesini sağlayan akıllı teknolojiler, belediyelerin vatandaşlara daha etkin hizmet sunmalarına imkan tanımaktadır. Belediyelerimiz ulaşım, trafik, içme suyu, aydınlatma ve elektronik ödeme gibi belediye hizmetlerinde akıllı dijital teknolojileri kullanarak şehirlerin yönetimini ve vatandaşın hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Ülkemizden ve dünyanın dört bir yanından katılan uzmanların ve yerel yöneticilerinin görüşlerini sunduğu toplantının tüm katılımcılara hayırlı olmasını dilerim" dedi. - SAKARYA

Macit Özcan, Sapanca, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:38 Kaynak: İHA
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