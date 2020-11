Başkan Posbıyık, Milletvekili Uçar'a cevap verdi - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar'ın kendisine yönelik sözlerine yanıt verdi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar'ın kendisine yönelik eleştirilerine cevap vererek sert tepki gösterdi. "Lobilerin değil, buranın milletvekili olun" diyen Posbıyık Ereğli'nin sahipsiz olmadığını vurguladı. Posbıyık "Ereğli halkının Anayasal ve yasal haklarını istiyorum. Uçar beyefendi demokrasiden bihaber" dedi. Posbıyık açıklamasında şu sözlere yer verdi; "Benim Türk milliyetçisi, Atatürk milliyetçisi olduğumu herkes bilir. O nedenle sözlerim çarpıtılmasın. Atatürk'ün Türk milliyetçiliği benim rehberimdir. Uçar beyefendi demokrasiden bihaber olduğu için, kendisi biat kültürüne sahip olduğu için, bunları bilmez. Hak aramak nedir, nasıl yapılır Ben Anayasal ve yasal haklarımı kullanmaktan bahsediyorum. ve Ereğli halkının hakkını istiyorum. Onlara 'uyanın' diyorum. Hamçi Uçar'a soruyorum. Doğalgaz vergisi veriyor musun, emlak vergisi veriyor musun, belediyeye veya kamuya ait bir araziyi kullandığında ecrimisil ödüyor musun, kaçak bina yapıyor musun, mahalleni kirletiyor musun? İşte benim Erdemir için söylediğim bunlar. Lafı çarpıtıp durma. Ben Erdemir'den her yurttaşın ödediği ve ödemesi gereken vergiyi ödemesini, yükümlülükleri yerine getirmesini istiyorum. Erdemir, bu kente karşı sorumludur. Hamdi Uçar'ın düşünceleri nereye uçtu bilmiyorum. Ereğli kurulurken büyüklerimiz tarlalarını bağışladılar. Bugün mezarda onların kemikleri sızlıyor. Uçar beyefendi onları bilmez. Bir baksın Avrupa'ya, sanayinin olduğu kentlerde sanayi kuruluşları o kenti bütün yönleriyle kalkındırır. Sosyal, kültürel, ekonomik, sanatsal yönleriyle Onlar devletin sanayi kuruluşları mı Onlar da özel sektör Hemen yanı başımızda Kardemir örneği var. Bir zahmet oraya uçarak gitsin baksın, örnekleri bir incelesin, görsün. Kardemir bütün vergilerini ödüyor. Orası da özelleştirildi. Hem de 1 liraya Vergilerini veriyor. Kültür, sanat, spor destekleniyor. Girişimcilik destekleniyor, engelliler işe alınıyor. Biz Erdemir'in tabii ki kar etmesini istiyoruz. Benim yıllarım geçti Erdemir'de. Özelleştirilmesine karşı mücadele etmiş, buna liderlik etmiş, orası alınca kısmen sevinmiş bir insanım. Bu tür kuruluşlar özelleşse bile sadece kar amaçlı olmaz. Sosyal sorumluluk bunun neresinde. Bütün bu kısıtlı imkanlarla neler yaptığımızı Uçar bey hayal bile edemez. Hayalin yetmez senin. Yaptıklarımı halk biliyor. Ben Ereğli halkını seviyorum. Halk da beni seviyor. Ben onlar için varım. Ama yaptıklarımla hiç yetinmedim, yetinemem. Benim Ereğli için büyük hayallerim var. Engel çıkarmayın, diyorum. Erdemir vergisini versin, diyorum. Sizden bu halkın beklediği, hakkını savunana saldırmak değil, haklıdan yana mücadele etmek. Allaha çok şükür sağlığım, enerjim yerinde ve bütün bu sorunların çözümü için var gücümle mücadele etmeye devam edeceğim. Hamdi Uçar ve onun gibi düşünenlere bir kez daha sesleniyorum. Buranın milletvekili olacaksınız, lobilerin değil. Halk, lobilerin temsilcileriyle, kendi yanında olanları gayet iyi ayırır, onları tanır ve bilir. Gereken dersi de sandıkta verir. Tekrar söylüyorum. Bir lokma eksik yerim ama Ereğli halkının haklı mücadelesinden vazgeçmem. Bir lokma eksik yerim hak arama mücadelesinden vazgeçmem. Ereğli halkının hakkı olmayan hiçbir şeyi istemem. Ama hakkı olan şeyin de sonuna kadar takipçisi olurum. Eğer ben demokratik hak arama yollarını dile getiriyorsam, bardağı taşıran son damla olduğu ve bütün yollar kapandığı içindir."

"Açıklamaya bakın; fasa fiso, cek cak"

Zonguldak'ta bir televizyon kanalındaki açıklamalarına Milletvekili Uçar'ın 5 gün sonra Ereğli'ye gelerek yanıt verdiğini anlatan Posbıyık, Ereğli'de taş üstüne taş koyana minnet duyduğunu ifade etti. Posbıyık açıklamasını şu sözlerle sürdürdü; "Ben Zonguldak'ta bir televizyon programında açıklamalar yaptım. 5 gün geçtikten sonra Hamdi Uçar'ın aklına Ereğli'yi ziyaret etmek geliyor. Ne mutlu bana. 120 saat düşünüp taşındıktan sonra yaptığı açıklamaya bakın; fasa fiso, cek cak... Ben Ereğli halkının gerçekleri bilmesi için bu sözleri dile getiriyorum. Ben bu Ereğli'ye bir taş koyana bir istihdam sağlayana minnet duyarım. Bu Ereğli için kim elini taşın altına koyarsa o eli tutarım. Benim kültürüm budur. Dosya getirmedi, diyor. Benim belediye hizmetleriyle ilgili kimseden bir talebim yok. Dönem sonuna kadar vaat ettiklerimi sırasıyla tamamlayacağım. Ben, devletin burada yapması gereken yatırımlarla ilgili sorunları dile getiriyorum. Yatırımlar eşit olarak paylaştırılmıyor. Bunu söylüyorum. Uçar Beyefendi Ereğli'de Sayın Kaymakam'ı ziyaret etti. Biliyor mu o bina kiralık. İşte bunu söylüyorum. Yok, yatırım planına alınmışmış, alınacakmış Bizi oyalamayın. Devrek yolu 10 senedir bitiyor! Burada Ereğli'nin milletvekili yok, diyorum. 'Üniversite' diyorum, arsası hazır, işlemleri tamamlanmış. 'Havuz' diyorum, 'stadyum' diyorum, 'semt sahaları' diyorum. Ben belediye olarak her türlü katkıya hazırım. Zaten üzerime düşeni hemen yerine getiriyorum. Dosya getirmedi diyor, dosyaya ihtiyaç mı var. Aylardır haykırıyoruz, her bir açıklamam dosya niteliğinde. Lütfedip bir gelmiş olsalardı veya açıklamalarımı okumuş olsalardı, ipe un sermezlerdi. Erdemir'in oluşturduğu kirliliği, toplumsal sorunları görmüş olacaklardı. Ankara'dan buralar görülmez. Bas bas bağırıyorum, 'hastalıklar arttı' diyorum. Kirliliğin raporları var. Biraz ilgilen, oku, halkı dinle. 'Başka kentlerden işçi alınıyor, engelliler dışarıda bırakılıyor' diyorum. 'Ereğli'nin gençlerine öncelik tanınmıyor' diyorum. 'Vergilerini vermiyorlar' diyorum. Bunun için dosyaya mı ihtiyaç var. Dağıttığımız broşürü bir zahmet okusaydınız o da yeterdi. Burada tabii şunu söylemeden geçemeyeceğim. Ben haftada bir iki gün akşam makul ölçüde viskimi, rakımı içerim. Ama burada önemli bir ayrıntı var. Onlar kendilerini bilir, bazı insanlar gibi bunu gizli saklı yapmam. Her gizlilikte bir ahlaksızlık olduğunu düşünürüm.

Tekrar vurguluyorum Ereğli'nin milletvekili yok. Ama Ereğli sahipsiz değildir." - ZONGULDAK