Başkan Sandal, çalışmaları inceledi - Son Dakika

Başkan Sandal, çalışmaları inceledi

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ilçede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Sandal, 3 mahalledeki kreş inşaatları ile çeşitli mahallelerde yapımı süren yol, park ve spor alanlarını gezdi.

"Bayraklı en güzeline layık"

Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Son dakika: Bolu'da bir evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti
Erdoğan, "Ayasofya açıldı, erken seçim var" tartışmalarına noktayı koydu

İlçenin 24 mahallesinde; eğitim standartları yüksek, modern kreşler açmayı hedefleyen Bayraklı Belediyesi, bu kapsamda Manavkuyu, 75. Yıl ve Postacılar Mahallesi'nde inşaat çalışmalarını sürdürüyor. Manavkuyu Çamkıran kreşinde son aşamaya gelinirken, projenin kısa sürede tamamlanarak, hizmete açılması planlanıyor. İlk olarak Çamkıran'da süren çalışmaları inceleyen Başkan Sandal, ardından 75. Yıl ve Postacılar kültür merkezlerindeki kreş inşaatlarına geçti. 75. Yıl Kültür Merkezi'nin giriş katının kreş olarak düzenlendiğini belirten Başkan Sandal, aynı şekilde Postacılar Kültür Merkezi'nin alt katında da çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bayraklı'da yapımı devam eden yollar, parklar ve spor alanlarını da gezen Başkan Sandal, Gündüz Ökçün Parkı'ndaki yenileme projesi ile Öğretmenevi önündeki parkta bulunan spor alanlarını inceledi. Zeminleri ve telleri yenilenerek boyanan basketbol sahalarının, potaları yerleştirildikten sonra hizmete açılacağı belirtildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle alt yapı işleri tamamlanan Alpaslan Mahallesi 1620/12 Sokak'ı da ziyaret eden Başkan Sandal, kilit parke döşeme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını kaydetti. Başkan Sandal, "İlçemize modern görünümlü tesisler kazandırmak istiyoruz. Her güzel iş, Bayraklı halkı için. Tüm enerjimizle başka bir Bayraklı için çalışıyoruz" dedi.

Bayraklı, Sandal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 09:36 Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Sandal, çalışmaları inceledi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

09:50 Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu? 09:29 Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti 09:24 Son dakika: Bolu'da bir evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti 09:19 Erdoğan, "Ayasofya açıldı, erken seçim var" tartışmalarına noktayı koydu 09:13 Son dakika: Türk edebiyatının usta kalemi Adalet Ağaoğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti 09:11 Koronavirüs nedeniyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı arttı 09:09 Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi 08:38 Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu 08:34 Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi 07:47 Salgın arasından sonra düşüşe geçen Galatasaray, 10 futbolcusuyla yollarını ayırıyor 07:41 Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü 06:43 Son dakika: Rize'deki sel felaketinden üst üste acı haberler: 2 ölü 04:59 427 mülki idare amirinin görev yeri değişti 00:42 Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu 23:36 Demet Akalın'ın derin göğüs dekolteli mayolu pozu göz kamaştırdı
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
09:50
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
09:29
Son dakika: Bolu'da bir evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti
09:24
Erdoğan, "Ayasofya açıldı, erken seçim var" tartışmalarına noktayı koydu
09:19
Son dakika: Türk edebiyatının usta kalemi Adalet Ağaoğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti
09:13
Koronavirüs nedeniyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı arttı
09:11
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
09:09
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
08:38
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
08:34
Salgın arasından sonra düşüşe geçen Galatasaray, 10 futbolcusuyla yollarını ayırıyor
07:47
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 09:58:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Sandal, çalışmaları inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]