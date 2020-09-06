Başkan Sekmen: "Erzurum kalkınan şehirlerarasında da Süper Lig'de" - Son Dakika

Başkan Sekmen: "Erzurum kalkınan şehirlerarasında da Süper Lig'de"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Erzurum artık eski Erzurum değil. Dadaşlar diyarı kalkınan şehirler arasında da Süper Lig'de" dedi.

Başkan Sekmen:

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Erzurum artık eski Erzurum değil. Dadaşlar diyarı kalkınan şehirler arasında da Süper Lig'de" dedi. Başkan Sekmen, AK Parti Palandöken ve Yakutiye ilçe kongrelerinde şehrin gelişim serüvenini anlattı.

"Kurucu Genel Başkanımız, Liderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere gösterdiği istikamette her birimiz bu ülkenin yarınları için koşuyor, koşturuyoruz. Allah'ın izniyle koşturmaya da devam edeceğiz" diyen Başkan Sekmen, şöyle konuştu: "Türkiye bundan 20 yıl önceki Türkiye olmadığı gibi, Erzurum da dünkü Erzurum değil. Hükümetlerimizin genel anlamda yaptığı yatırımları adeta taçlandırdığımız yerel hizmetlerimizle topyekün bir gelişim ve değişim süreci yaşıyoruz. Bugüne kadar tüm teşkilatlarımızla birlikte nasıl ki tek bir yumruk halinde Erzurum için kenetlendiysek, bundan sonra da aynı kararlılıkla yol yürümeye devam edeceğiz. AK çatı altında siyaset yapmanın ayrıcalığına vurgu yapmışken, bu siyasi hareketin mensupları olarak kadim şehrimize yönelik olarak yaptığımız hizmetlerden de kısaca bahsetmek istiyorum Erzurum'da geride bıraktığımız 6 yıllık süre zarfında temel belediyecilik hizmetlerinde insanımıza hamdolsun en küçük bir aksaklık yaşatmadık. Alt ve üstyapı yatırımlarımız birbirini izledi; şehrin içme suyu sorunu başta olmak üzere, kurduğumuz modern atık su arıtma tesisiyle Erzurum'u çok büyük bir ekolojik problemden kurtardık."

"AK Belediyecilik kalkınmanın temel dinamiğidir"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "AK Belediyecilik kalkınmanın temel dinamiğidir" dedi. "Erzurum'da 'AK Belediyecilik' ayrıcalığını yaşatmaya devam edeceğiz" diyen Başkan Sekmen, kentte hayata geçen projeleri şöyle özetledi: "Yüzlerce su deposu yaptık, binlerce kilometre uzunluğunda içme suyu ve kanalizasyon hattı döşedik. İlçelerimizin tamamında altyapı projeleri yürüttük, yürütmeye devam ediyoruz. Grup yolları da dahil olmak üzere kentin dört bir yanındaki ulaşım ağlarını neredeyse baştan aşağı yeniledik Bunlara ilaveten yeni ulaşım ağları açtık, hizmete sunduk. Üstyapı hizmetlerimizi birbirleriyle entegre halde yürüttük. Şehrimizde zarafeti ön plana çıkaran adımlar attık. 2 binden fazla cephe sağlıklaştırma projesi gerçekleştirdik, ilçelerimizde prestij caddeleri oluşturduk. Erzurum'un genelinde cami yenileme projelerini tamamlamakla birlikte okul onarım, taziye evi ve muhtarlık projelerini de hayata geçirdik. Son 6 yıl içerisinde 2 bine yakın okulumuzun bakım ve onarımını gerçekleştirdik, 100'den fazla taziye evi açtık. Türkiye'nin kamuya ait en büyük et entegre tesisini Erzurum'da kurduk. İlçelerimizde birbirinden ayrı ve kapsamlı halde canlı hayvan pazarları ve mobil mezbahalar ihdas ettik. Ortadoğu'nun en büyük ve en modern canlı hayvan pazarını tamamladık, hizmete açtık. Yine belediyemiz bünyesinde tarım makineleri filosu kurduk. Silaj toplama, paketleme, balyalama, taş kırma makinalarımızı ve taşıma römorklarımızı, çiftçilerimizin emrine amade ediyor, hasatlarını birlikte kaldırıyoruz.

Böylece üreticilerimizin maliyetlerini azaltmakla kalmıyor, onların zamandan ve işgücünden kazanmalarını da sağlıyoruz. Turizmi önemsedik ve Erzurum'da turizmi sadece kış turizmiyle sınırlı tutmadık. Palandöken Kayak Merkezi'ni dünya vitrinine çıkardık; burada yaptığımız fiziki yatırımlarla Palandöken'i gerçek kimliğine kavuşturduk, halkla buluşturduk. Ortadoğu'nun en büyük fuar merkezini yine Erzurum'da inşa ettik. Erzurum merkezde ve ilçelerimizde bilgi evleri açtık, kütüphaneler kurduk. Hemen her ilçede konuşlandırdığımız meslek eğitim merkezlerimizle örgün eğitime ESMEK damgasını vurduk."

"Değişim ve dönüşüm şehrimizin tüm hücrelerinde yaşanıyor"

Başkan Mehmet Sekmen, kentteki değişim ve dönüşümün şehrin tüm hücrelerinde yaşandığını vurguladı. Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Spora çok özel bir ilgi gösterdik. Şehrimize tam 20 yüksek irtifa kamp sahası yaptık, 300'e yakın futbol takımını Erzurum'da ağırladık, ağırlamaya da devam edeceğiz. Kış sporlarına itina gösterdik, binlerce çocuğumuza kayak öğrettik; eşsiz coğrafyamızda doğa sporları organizasyonları yaptık, buna uygun altyapı oluşturduk. Erzurum'da güneş enerjisinden elektrik ürettik. Şehrin muhtelif noktalarına kurduğumuz enerji santralleri sayesinde bugün on binlerce kilovatsaat elektrik üretiyor ve bundan para kazanıyoruz. Bununla da yetinmedik. Evsel atıklarımızdan da elektrik enerjisi elde ettik. Erzurum'da bugün karbondioksitten 28 kat daha zararlı olan metan gazını elektrik enerjisine dönüştürüyor; bundan hem para kazanıyor ve hem de ekosistemi korumuş oluyoruz. Araç filolarımızı genişletiyor, vatandaşımızın beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda bu imkanları gerektiğinde anında seferber ediyoruz. Şu anda burada sadece bazılarını sıraladığımız bu hizmetler bile Erzurum'a yaptığımız yatırımlar ve verdiğimiz hizmetlerin inanın yarısı bile değil. İlçe belediye başkanlarımızla büyük bir uyum içerisinde çalışmayı sürdürecek, kadim şehrimiz Erzurum'un ihtiyaçlarını tek tek gidermek için elimizden geleni yapacağız. Bir hususun altını özellikle çizmek gerekirse: Biz ülke olarak bugünlere birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmanın sonucunda geldik. Aynı bilinç ve aynı anlayışla yolumuza devam edecek, Güçlü Türkiye hedefine inşallah yine hep birlikte varacağız." - ERZURUM

Mehmet Sekmen, Palandöken, Erzurum, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 15:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Sekmen: 'Erzurum kalkınan şehirlerarasında da Süper Lig'de' - Son Dakika


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