Başkan Sıbıç\'tan Gazetecilere Kutlama

Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, gazetecilerle buluştu.
Sıbıç, Belediye Sosyal Tesislerinde organize edilen programda, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Basın özgürlüğünün demokratik toplumlar için taşıdığı öneme işaret eden Sıbıç, gazetecilerin görevinin kamuoyunu doğru, hızlı ve tarafsız şekilde bilgilendirmek olduğunu anlattı.
Sıbıç, belediyenin yürüttüğü çalışmalar hakkında da katılımcılara bilgi verdi.
