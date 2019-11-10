Başkan Yıldım'dan, 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajı

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 10 Kasım Atatürk'ü anma günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Başkan Yıldırım mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölümünün 81. yıl dönümünde bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anmaktayız. Atatürk, sadece milletimizin değil, bütün insanlığın sevgisini ve saygısını kazanmış bir liderdir. Milletimize ve ordumuza önderlik ederek yürüttüğü istiklal mücadelesi, hür yaşama kararlığındaki Türk Milletini aydınlık günlere kavuşturmuştur.



10 Kasım'lar, sadece yas günü değil, o'nun en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'ni geliştirip koruyarak, geleceğe taşıma azmimizi tazelediğimiz günler olmalıdır. Mustafa Kemal'i anlamak, yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkarmak, milli kültürümüze sahip çıkarak yeniden büyük bir medeniyet tesisi için çalışmak demektir. Bağımsızlık uğrunda karşısına çıkan tüm güçlükleri aşarak milletine bağımsızlığını armağan eden, büyük başarılarla dünya milletlerine örnek olan Atatürk'ün bize sunduğu değerleri korumak ve bizden sonraki kuşaklara aktarmak için tüm gücümüzle çalışmalıyız. Kurtuluş savaşımızın önderi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin gönlünde daima yaşayacak, omuz omuza mücadele ettiği silah arkadaşları ve istiklal mücadelemizin kahraman şehit ve gazileri hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN