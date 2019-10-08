Son Dakika Haberleri: Başkan Yılmaz'dan Yüksel'e hayırlı olsun ziyareti
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Başkan Yılmaz'dan Yüksel'e hayırlı olsun ziyareti

1 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, görevine başlayan Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel'i ziyaret etti.

Başkan Yılmaz'dan Yüksel'e hayırlı olsun ziyareti, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, görevine başlayan Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel'i ziyaret etti.


Başkan Yücel Yılmaz'a ziyaretinde AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Türkan Buğra, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul ve meclis üyeleri katıldı. İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ve ekibini kutlayarak görevlerinde başarılar dileyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteğini her zaman hissettiklerini vurgulayarak, "Birlikte Balıkesirimize ve ülkemize en iyi şekilde hizmet edeceğime inancım tamdır" dedi. - BALIKESİR

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Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:39 Kaynak: İHA
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