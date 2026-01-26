Başkent Ampute Futbol Gücü\'nden Zorlu Galibiyet

Ampute Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Başkent Ampute Futbol Gücü, deplasmanda Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü 6-2 mağlup etti.

Sakarya Atatürk Stadı'nın yan sahasında oynanan karşılaşmada iki takım da maça kontrollü başladı. Ev sahibi Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü, karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren rakip kalede baskı kurarak pozisyonlar üretti ancak fırsatları değerlendiremedi.

Oyun üstünlüğünü zamanla ele alan konuk ekip, etkili hücumlarıyla skoru lehine çevirdi. Mücadeleyi 6-2 kazanan başkent temsilcisi, haftayı üç puanla kapattı.