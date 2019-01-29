Son Dakika Haberleri: Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi

Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi

32 dakika önce

Salon: BJK AkatlarHakemler: Yohan Rosso (Fransa), Lorenzo Baldini (İtalya), Wojciech Liszka (Polonya)Beşiktaş Sompo Japan: Pressey, Rich 24, Erkan Veyseloğlu 6, Burak Can Yıldızlı, Buva 23, Samet Geyik 8, Benzing 12, Dusan Cantekin 2, Gibson 2, Can Maxim Mutaf, Kenan Sipahi 3Filou: Djordjevic...

Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi, System.String[]
Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Lorenzo Baldini (İtalya), Wojciech Liszka (Polonya)

Beşiktaş Sompo Japan: Pressey, Rich 24, Erkan Veyseloğlu 6, Burak Can Yıldızlı, Buva 23, Samet Geyik 8, Benzing 12, Dusan Cantekin 2, Gibson 2, Can Maxim Mutaf, Kenan Sipahi 3

Filou: Djordjevic 3, Lasisi 9, Fieler 8, Kesteloot 4, Maric 5, Williams 12, Lambrecht, Schwartz 3, Buza, Mwema 3, Desiron 4, Djurisic 20

1. Periyot: 13-18

Devre: 40-39

3. Periyot: 70-59

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 13. hafta maçında Beşiktaş Sompo Japan, konuk ettiği Belçika ekibi Filou'yu 80-71 yenerek üst üste 5. kez sahadan galip ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, toplamda ise 8. galibiyetini elde etti. Grupta son olarak kasım ayında Beşiktaş'a kaybeden Belçika temsilcisi ise 6 maç aranın ardından yenilerek organizasyondaki 6. mağlubiyetini yaşadı.

Rakibini ilk maçta da 73-66 yenen Beşiktaş Sompo Japan, olası puan eşitliğinde, ikili averajda üstünlüğü eline geçirdi.

Mücadeleye savunmada iyi başlayan Beşiktaş Sompo Japan, 3. dakikayı 6-2 önde bitirdi. Boyalı alandan sayılar bularak toparlanan Filou, boş atışlardan isabet bulamayan siyah-beyazlılar önünde 6. dakikayı 12-8 üstün geçti. Belçika temsilcisi, ilk çeyreği 18-13 önde tamamladı.

İkinci periyoda etkili bir başlangıç yapan Filou, savunmada ritmini bulamayan siyah-beyazlılar karşısında Djurisic, Desiron ve Williams'ın basketleriyle 13. dakikayı 26-17 üstün kapattı. Taraftarının da desteğiyle hücumda tempoyu artıran Beşiktaş Sompo Japan, pota altından Samet Geyik ve Buva ile dış atışlardan da Rich'le üst üste isabetler kaydederek 18. dakikada üstünlüğü yakaladı: 33-32. Uzun oyuncularıyla skor üretmeye devam eden ev sahibi takım, soyunma odasına da 40-39 üstün girdi.

İkinci yarı karşılıklı basketlerle başladı. Üç sayı çizgisinin gerisinden Benzing ve Rich'le sayılar bulan Beşiktaş Sompo Japan, Buva'nın basketleriyle 25. dakikada farkı 11 sayıya çıkardı: 56-45. Üçüncü çeyreğin son anlarında farkı bir ara 15 sayıya (70-55) yükselten siyah-beyazlılar, dördüncü periyoda 70-59 önde gitti.

Son çeyrekte hücumda sayı üretmekte zorlanan Beşiktaş Sompo Japan, 37. dakikayı 73-67 önde üstün geçti. Kalan sürede skor üstünlüğünü sürdüren siyah-beyazlılar, Filou'yu 80-71 mağlup etti.

Öte yandan, karşılaşmayı Beşiktaş Kulübünün basketboldan sorumlu yöneticisi Ahmet Cihat Kumuşoğlu da protokol tribününden takip etti.

Karşılaşmanın son bölümlerinde bir grup siyah-beyazlı taraftar, "İstemiyoruz emek hırsızı Burak Yılmaz'ı, Fikret Orman'ı. Beşiktaş'ım ne günlere kaldı. Özlüyoruz Süleyman Seba'yı, Şeref Bey, Baba Hakkı'yı" tezahüratında bulundu.

Siyah-beyazlılar, grupta 14. ve son hafta maçında 6 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Slovenya ekibi Petrol Olimpija ile karşı karşıya gelecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:15 Kaynak: AA

Fransa, Polonya, Beşiktaş Spor Kulübü, Beşiktaş, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Levante, Beşiktaş'ta Forma Şansı Bulamayan Enzo Roco'ya Talip Oldu Parasını Alamayan Gary Medel, Beşiktaş'ı FIFA'ya Şikayet Etti

Beşiktaş, Clinton N'Jie'yi Kiralamak İçin Marsilya'ya Resmi Teklifte Bulundu Beşiktaş ve Fenerbahçe Tolgay-Şener Takasında Anlaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 22:47:57. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]