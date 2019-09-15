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Basketbol: Gloria Kupası

45 dakika önce

Erkek basketbol takımları arasında düzenlenen Gloria Kupası'nda Teksüt Bandırma, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 88-71 yendi.

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Erkek basketbol takımları arasında düzenlenen Gloria Kupası'nda Teksüt Bandırma, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 88-71 yendi.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sport Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen turnuvanın son gününde Teksüt Bandırma, Galatasaray Doğa Sigorta ile karşı karşıya geldi.

Maçın ilk periyodu 24-16 Teksüt Bandırma'nın üstünlüğü ile biterken, Teksüt Bandırma devreyi de 44-38 önde kapattı.

Maçın üçüncü periyodu 61-61 eşitlikle sona ererken, Teksüt Bandırma maçı 88-71 kazandı.

Bu sonuca göre Teksüt Bandırma turnuvayı üçüncü, Galatasaray Doğa Sigorta ise dördüncü olarak tamamladı.

Galatasaray, basketbol, Bandırma, Sigorta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 06:34 Kaynak: AA
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