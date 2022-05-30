Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği dönem toplantısı KBÜ'de yapıldı

Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği dönem toplantısı Karabük Üniversitesinde (KBÜ) gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü başkanlığında KBÜ Senato Toplantı Odası'nda yapılan toplantıda, üniversiteler arasındaki akademik iş birlikleri, iş birliği fırsatlarının tespiti ve değerlendirilmesi için alt kurul oluşturulması, ortak lisansüstü eğitim programlarının açılması, ortak projeler planlanması ve özellikle laboratuvar alanlarının ortak kullanılması konuları ile stratejik plan üzerinde duruldu.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ın ev sahipliği yaptığı toplantıya, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzzafer Elmas, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, KBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Prof. Dr. İzzet Açar ve Prof. Dr. Mücahit Coşkun ile KBÜ Genel Sekreteri Lütfü Köm katıldı.

Toplantının ardından rektörler, üniversitedeki Demir Çelik Enstitüsü, Kamil Güleç Kütüphanesi, Araba Müzesi ile kampüsü ziyaret etti.

Rektörler, daha sonra Safranbolu başta olmak üzere Karabük'ün doğal ve kültürel alanlarını gezdi.