Batman'da 810 yatak kapasiteli hastane hizmet için gün sayıyor - Son Dakika

Batman'da 810 yatak kapasiteli hastane hizmet için gün sayıyor

12.12.2020 11:23
Batman'da 810 yatak kapasiteli hastane hizmet için gün sayıyor, System.String[]

Sağlık Bakanlığınca Batman'da 90 bin metrekare alanda yapımı tamamlanan 810 yatak kapasiteli Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılış için gün sayıyor.

Sağlık Bakanlığınca Batman'da 90 bin metrekare alanda yapımı tamamlanan 810 yatak kapasiteli Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılış için gün sayıyor.

Sağlık Bakanlığınca Batman'da 810 yatak kapasiteli ve 90 bin metrekare alanda yapılan Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 170 poliklinik, 18 ameliyathane, 130 yoğun bakım yatağı ve 2 bin 500 personel ile gelecek günlerde hizmet vermeye başlayacak.

İl Sağlık Müdürü Hakan Pamukçu, AA muhabirine, son yıllarda devletin Batman'a ciddi yatırımlarının olduğunu, geçen yıl Hasankeyf Devlet Hastanesi ve Gercüş Devlet Hastanesi, 2 adet 112 istasyonu ve 10 ambulansın hizmete girdiğini hatırlattı.

Sağlık Bakanlığınca Batman'da otel konseptinde modern Eğitim ve Araştırma Hastanesi inşaatında sona gelindiğini belirten Pamukçu, gelecek günlerde hasta kabulüne başlanacağını bildirdi.

"Hastane modern bir binada, otel konseptinde, insanların geldiğinde hizmetlerini rahat alabileceği şekilde planlandı. Bu çerçevede daha önce Batman'da olmayan 3. basamak sağlık hizmetleri verilmiş olacak." diyen Pamukçu, gelecek yıl da hastanede onkoloji tanı tedavi merkezi, immün ve yanık ünitelerinin hizmete gireceğini söyledi.

Hastanede, vatandaşların tek ve çift kişilik odalarda VIP hizmet alacağını dile getiren Pamukçu, devletin Batman'a yaptığı sağlık yatırımları kapsamında Sason ve Kozluk ilçelerinde de tamamlanan sağlık komplekslerinin yakın zamanda hizmet vermeye başlayacağını aktardı.

Sağlık turizmi artacak

Sağlık yatırımlarının vatandaşlara kaliteli sağlık hizmeti vermesinin yanında sağlık turizmini de artıracağını vurgulayan Pamukçu, şöyle konuştu:

"Batman çevre illere de hizmet veriyor. Yeni yapılan yatırımlarla özellikli hizmetlerin daha fazla gelmesi ve yan dal uzmanlarının artmasıyla beraber hem sevklerimizi minimize etmiş olacağız hem de ilimizde sağlık turizmi potansiyelinin hayata geçirilmesi anlamındaki tüm üniteler kurulmuş olacak. Bu hizmetlerimiz sağlık çalışanlarımızın verdiği emeklerle vatandaşımızın memnuniyetine neden olacaktır."

"Batman için büyük bir ihtiyaçtı"

Vatandaşlardan Mehmet Karadaban da kentte büyük bir hastaneye ihtiyaç duyulduğunu ve yeni hastanenin bu ihtiyacı karşılayacağını söyledi.

Batman'ın hızlı gelişen bir kent olduğunu belirten Karadaban, "Yeni hastaneden sonra inşallah bir sonraki adım olarak tıp fakültesini bekliyoruz." dedi.

Tahsin Taslı ise yeni hastanenin çok güzel olduğunu ifade ederek, "Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Batman için büyük bir ihtiyaçtı. Batmanımıza hayırlı olsun." diye konuştu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman'da 810 yatak kapasiteli hastane hizmet için gün sayıyor - Son Dakika


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