Batman'da Silahlı Kavga: 1 Ölü
1 saat önce
Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, bir kişi hayatını kaybetti.
Batman
'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi
8. Cadde'de iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, silahla ağır yaralanan Muzaffer Savaş (47), 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Batman Bölge Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:11 Kaynak: AA
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