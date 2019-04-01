Son Dakika Haberleri: Batman'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

Batman'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

1 saat önce

Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, bir kişi hayatını kaybetti.

Batman'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, System.String[]
Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, bir kişi hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi 8. Cadde'de iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, silahla ağır yaralanan Muzaffer Savaş (47), 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Batman Bölge Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:11 Kaynak: AA

Çarşı Mahallesi, Batman, Güncel
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