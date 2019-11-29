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Batman Petrolspor Kulübüne yönelik saldırı: 1 şüpheli yakalandı
6 saat önce
TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Medical Park Batman Petrolspor'da teknik direktör Tarık Yurttaş ile takım kaptanı Celal Aras'ın da aralarında bulunduğu 5 kişinin, kulüp tesislerine gelen bazı kişilerce darbedildiği saldırıyla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 06:24 Kaynak: AA
TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Medical Park Batman Petrolspor'da teknik direktör Tarık Yurttaş ile takım kaptanı Celal Aras'ın da aralarında bulunduğu 5 kişinin, kulüp tesislerine gelen bazı kişilerce darbedildiği saldırıyla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.
Site Mahallesi'ndeki tesislere dün gelen kişilerle yaşanan tartışma sonucu, teknik direktör Tarık Yurttaş ve takım kaptanı Celal Aras'la birlikte 5 kişinin darbedildiği iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında polis ekiplerince olayla ilgili olduğu gerekçesiyle B.A. ile adı henüz öğrenilemeyen bir kişi gözaltına alındı. B.A. ile diğer şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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