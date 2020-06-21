Battalgazi'nin çehresini değiştirecek projeler - Son Dakika

Battalgazi'nin çehresini değiştirecek projeler

Mahalle toplantıları kapsamında Ferhadiye Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Malatya'nın Battalgazi İlçesi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçenin sorunlarını yakından bildiklerini belirterek, "Battalgazi'nin kaderinin değişmesi lazım. Bu kaderi değiştirecek projelerimiz var" dedi.

Battalgazi'nin çehresini değiştirecek projeler, System.String[]

Mahalle toplantıları kapsamında Ferhadiye Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Malatya'nın Battalgazi İlçesi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçenin sorunlarını yakından bildiklerini belirterek, "Battalgazi'nin kaderinin değişmesi lazım. Bu kaderi değiştirecek projelerimiz var" dedi.


Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ferhadiye Mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Muhtarlık binasının bahçesinde gerçekleştirilen toplantıda mahalle sakinlerinin sorun, sıkıntı ve taleplerini dinleyen Başkan Güder, ilçeye yapılacak yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Battalgazi ilçesinin kaderinin değişmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Güder, bu kaderi değiştirecek projelerinin olduğunu belirtti.


"Başkanımız önemli projelere imza atıyor"


Ferhadiye Mahalle sakinleri adına Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkürlerini ileten muhtar Adnan Çit, "Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e mahallemize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah devletimizden ve hükümetimize zeval vermesin. Ülkemiz için Malatya'mız için önemli hizmetler sunuluyor. Başkanımız önemli projelere imza atıyor ve bizlere kapısı her zaman açık olan bir başkan. Bundan sonra da biz kendisiyle istişarelerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.


Gücümüz millet, işimiz hizmet"


Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de yaptığı konuşmada, 'Gücümüz millet, işimiz hizmet' anlayışını kendilerine şiar edindiklerini vurgulayıp, "Biz bu görevlere talip olduğumuzda gücümüz millet, işimiz hizmet anlayışı ile yola çıktık. Bölgemizdeki insanlara hizmet etme adına elimizden gelen hizmeti hayata geçirerek, vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. İlçeye yapacağımız yatırımlar öncesi muhtarlarımızla istişare bulunuyoruz. Kendi mahallesindeki sıkıntıları bize aktarmak isteyen muhtarlarımız ile sürekli bir araya geliyoruz. Belediyemizin imkanları dahilinde tüm muhtarlarımıza yardımcı oluyoruz. Kernek'te bir kütüphanemiz vardı. Malatyalı çocuklarımız oradan istifade ediyorlardı. O kütüphane Malatya'mıza küçük geliyordu. Oraya büyük bir kütüphanenin yapılması gerekiyordu. Önceki dönemde arkadaşlarımız çalışmayı başlatmışlardı ama Kültür ve Turizm Bakanlığı'na pandemi nedeniyle yer tahsisi yapamadığımız için Malatya'da kütüphane yapılamadı. Bunun Malatya için ciddi bir ihtiyaç olduğunun farkındayız. Arkadaşlarımızın özellikle bu konu üzerinde ayrıca durmaları talimatlarını verdim" şeklinde konuştu.


"Gençlik merkezleri yapıyoruz"


Sanat Okulunun kaldırılması için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Başkan Güder," Sanat Okulunun geçmiş dönemde Yeşil Kuşak projesi ile bütünleştirilerek kaldırılması gündemdeydi. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Tabi bunlar bugünden yarına olabilecek projeler değil. Çalışmalarımız Bakanlık düzeyinde devam ediyor. Umut ediyorum ki; Kütüphane sorununu en kısa süre içerisinde hallederek evlatlarımızın faydalanabileceği modern bir kütüphaneyi biran önce Malatya'mıza kazandırırız. Battalgazi ilçesine gençlik merkezleri yapıyoruz. Ferhadiye, İstiklal ve Cevherizade mahallemiz genelde iç içe olan mahalleler. Burayla alakalı bir sosyal tesis düşüncemiz vardı. Çıkan aksilikler nedeniyle hayata geçiremedik. O projeyi rafa kaldırmadık. Projenin özellikle takipçisi olacağız" dedi.


"Battalgazi'nin kaderini değiştirecek projelerimiz var"


Battalgazi'nin kaderini değiştirebilecek güzel projelerinin olduğunu ifade eden Başkan Güder, "Malumunuz üzere belediye başkanlığı görevi süresi boyunca şanssız bir dönemi yaşıyoruz. Malatya'mızın da içerisinde yer aldığı bir depremin Malatya'da yaşanmış olması. Hemen akabinde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de pandemi ile karşı karşıya kalması. Tüm dünyayı ve ülkemizi etkilediği gibi belediyemizin yatırımlarını da etkiledi. Bunlar bizim için mazeret değil. Battalgazi'nin kaderinin değiştirilmesi gerekiyor. Battalgazi'nin kaderini değiştirebilecek çok güzel projelerimiz var. Bunlardan bir tanesi Kanalboyu'nu aşağı doğru uzatmak. İnşallah bu çalışmamıza başlanacak. Bizde etrafındaki peyzaj düzenlemesini yaparak o kanalı aşağı doğru götürmek istiyoruz" diye konuştu.


"Kentsel dönüşüm ile şehri sıkışmışlıktan kurtarmamız lazım"


Kentsel dönüşümün Malatya için gereklilik değil şart olduğunu anlatan Başkan Güder, şunları söyledi: "Depremden sonra özellikle Battalgazi bölgesi için şöyle bir talebimiz vardı. Her evin deprem açısından tekrar incelenmesi. Battalgazi'mizdeki binalarımızın büyük bir çoğunluğu, 2000 yılından önce yani deprem yönetmeliğinden önce yapılan yapılar olduğunu biliyoruz. Allah vermesin yarın kuvvetli bir depremle karşılaştığımızda, Allah göstermesin bu durum birçok insanın hayatına mal olabilir. O yüzden kentsel dönüşüm Malatya için gereklilik değildir, şarttır. Şehri biraz dağıtmamız lazım. Bu bağlamda şehri bu sıkışmışlıktan kurtarmamız lazım. Bu şehri ancak açarak problemleri çözebilirsiniz. Şehri kurtarırken de Battalgazi bölgesini göz önüne getirdiğimizde, Şehir Gösteren'de önümüz kesiliyor. Buraya geliyoruz, makasın dar kısmı gibi. Solumuz Beydağı, sağımız Çevreyolu. Dolayısıyla Battalgazi'nin gelişebileceği, buraları da rahatlatabileceği kesim Çevreyolunun alt kısmı. Zaman zaman ben bunu konuşurken insanlar diyorlar, hiç çevreyolunun üstünden bahsetmiyorsun. Çevreyolunun üzerinde manevra yapabileceğimiz alan yo. Alan olmadığı yerlerde bazen bazı yerlerde doldur boşaltı yapmanız lazım. Dolayısıyla o bölgede kentsel dönüşüm şart. Sancaktar Mezarlığı diye tabir ettiğimiz yerde inşallah 110 dönümlük alanda bir kentsel dönüşüm gerçekleştireceğiz. Diğer taraftan Battalgazi'nin kaderini değiştirecek dediğimiz projeleri, ilgili Bakanımızla görüştük. Cezmi Kartay'ın bir an önce düzenlenmesi lazım. O bölgede de çalışmamız var ve şuan arkadaşlarımız projelerini hazırlıyorlar. İnşallah amacımız Battalgazi'ye faydalı olmak. Battalgazi'yi daha yaşanabilir bir ilçe yapmak için canla başla çalışıyoruz" dedi.


Program sonunda Ferhadiye Mahallesi Muhtarı Adnan Çit tarafından Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e Ferhadiye mahalle sakinleri adına Ferhadiye Mahallesine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verildi. - MALATYA

Osman Güder, Battalgazi, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 02:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Battalgazi'nin çehresini değiştirecek projeler - Son Dakika

Son Dakika

Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı Üçlü ilişki suçlamalarının muhatabı ünlü milyarder konuya açıklık getirdi Fit vücuduyla yıllara meydan okuyan Yeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz daha Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu Ünlü oyuncu, yıldırım çarpması sonucu yerden havalanıp buzdolabına çarptı 17 yaşındaki genç kız dünyaya duyurdu: Ünlü aktör bana cinsel istismarda bulundu Ünlü oyuncu ifşa edilen skandal mesajlardan sonra itiraf etti: Yaptıklarımdan utanıyorum Safiye Soyman, klip çekmek için Bodrum'da otel kapattı Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi 80'lik isimle evlenen Meltem'den garip paylaşım: Allah büyüklerimizin tecavüzünden korusun İlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattı Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı
Fenerbahçe yönetimi, VAR'da iptal edilen gol nedeniyle Fırat Aydınus'a tepki gösterdi Fenerbahçe yönetimi, VAR'da iptal edilen gol nedeniyle Fırat Aydınus'a tepki gösterdi         
20:32
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri paylaştı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri paylaştı         
20:21
Son Dakika: Türkiye'de 21 Haziran'da koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1192 yeni vaka var Son Dakika: Türkiye'de 21 Haziran'da koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1192 yeni vaka var         
20:17
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak 10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak         
19:39
Diyarbakır'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı, 7 gözaltı Diyarbakır'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı, 7 gözaltı         
19:36
Nijeryalı eski yıldız Celestine Babayaro'nun ağabeyi Emmanuel Babayaro'dan itiraf: Beşiktaş'a gitseydim askerlik yapacaktım Nijeryalı eski yıldız Celestine Babayaro'nun ağabeyi Emmanuel Babayaro'dan itiraf: Beşiktaş'a gitseydim askerlik yapacaktım         
19:27
Kız isteme törenine katılan 9 kişide koronavirüs tespit edildi Kız isteme törenine katılan 9 kişide koronavirüs tespit edildi         
19:22
Yaz ortasında kardan adam yapıp kar topu oynadılar Yaz ortasında kardan adam yapıp kar topu oynadılar         
19:04
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, G.Saray'a gideceği de konuşulan Arda Turan'ın Beşiktaş iddialarını yalanladı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, G.Saray'a gideceği de konuşulan Arda Turan'ın Beşiktaş iddialarını yalanladı         
18:53
Şırnak'ta 4 işçinin şehit olduğu saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı Şırnak'ta 4 işçinin şehit olduğu saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı         
18:34
Babalar Günü'nde dayanılmaz acı: Baba denizde boğuldu, oğlu kayboldu Babalar Günü'nde dayanılmaz acı: Baba denizde boğuldu, oğlu kayboldu         
18:22
Libya'dan Hükümeti'nden Sisi'nin askeri müdahale tehdidine yanıt: Savaş ilanı olarak görüyoruz Libya'dan Hükümeti'nden Sisi'nin askeri müdahale tehdidine yanıt: Savaş ilanı olarak görüyoruz         
18:22
DJ'lik yapan arkadaşını vuran şahıs, DJ'lik yapan arkadaşını vuran şahıs, "Şakalaşırken oldu" dedi         
18:20
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı         
18:09
12 yaşındaki çocuk, abisiyle şakalaşırken ölümüne neden oldu 12 yaşındaki çocuk, abisiyle şakalaşırken ölümüne neden oldu         
17:48
Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu         
17:41
Salgının başladığı Çin'den yeni uyarı: Koronavirüs eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabiliyor Salgının başladığı Çin'den yeni uyarı: Koronavirüs eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabiliyor         
17:23
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu         
17:22
Safiye Soyman, klip çekmek için Bodrum'da otel kapattı Safiye Soyman, klip çekmek için Bodrum'da otel kapattı         
17:12
Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği maçta Celta Vigo, Alaves'i 6-0 mağlup etti Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği maçta Celta Vigo, Alaves'i 6-0 mağlup etti         
17:12
İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, piknik yapmak için araçlarıyla metrelerce uzunluktaki kuyruğa girdiler İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, piknik yapmak için araçlarıyla metrelerce uzunluktaki kuyruğa girdiler         
17:12
Ormandan topladıkları mantar ek gelirleri oldu! Günlük 4.500 TL kazanç sağlıyorlar Ormandan topladıkları mantar ek gelirleri oldu! Günlük 4.500 TL kazanç sağlıyorlar         
17:06
Çatıdan düşen ve şahin sanılan yavru kuş, başka bir yırtıcı tür çıktı Çatıdan düşen ve şahin sanılan yavru kuş, başka bir yırtıcı tür çıktı         
16:59
Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf         
16:56
Komandolar, Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti Komandolar, Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti         
16:43
Eşiyle tartışan koca, kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi Eşiyle tartışan koca, kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi         
16:34
Kimisi tedbirlere uydu, kimisi hiçe saydı! Menekşe Plajı'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi Kimisi tedbirlere uydu, kimisi hiçe saydı! Menekşe Plajı'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi         
16:30
Halkalı Güneş Tutulması hayatı nasıl etkileyecek? Uzman astrolog, 11 Eylül olaylarını hatırlatıp Amerika'yı işaret etti Halkalı Güneş Tutulması hayatı nasıl etkileyecek? Uzman astrolog, 11 Eylül olaylarını hatırlatıp Amerika'yı işaret etti         
16:29
Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı. Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı.         
16:01
ATV ile kara yolunda yaptıkları pes dedirtti! Trafik güvenliğini hiçe saydı ATV ile kara yolunda yaptıkları pes dedirtti! Trafik güvenliğini hiçe saydı         
16:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2020 20:48:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Battalgazi'nin çehresini değiştirecek projeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei