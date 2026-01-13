Bayburt'ta Ambulans Kara Saplandı - Son Dakika
Bayburt'ta Ambulans Kara Saplandı

Bayburt\'ta Ambulans Kara Saplandı
13.01.2026 13:49
Bayburt'ta kar nedeniyle mahsur kalan ambulans, ekiplerce kurtarılıp hastaya müdahale edildi.

BAYBURT'ta evinde rahatsızlanan hasta için yola çıkan ambulans kara saplandı. Ekipler tarafından iş makinesiyle kurtarılan ambulans yolun açılmasıyla köye ulaşıp, hastaya ilk müdahaleyi yaptı.

Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde aralıklarla süren kar yağışı nedeniyle karla kaplanan yollarda sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Şehir merkezine 38 kilometre uzaklıktaki Yeniköy'de aniden rahatsızlanan bir vatandaşı evinden almak için yola çıkan ambulans, karla kaplı köy yoluna saplanarak mahsur kaldı. Ambulansın ilerleyemediği yönündeki ihbar üzerine Bayburt İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye sev edildi. İş makineleri eşliğinde yürütülen kar temizleme ve yol açma çalışmaları sonucunda ambulans, mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Yolun açılmasıyla köye ulaşan sağlık ekipler, hastaya ilk müdahalesinin ardından hasta, Bayburt Devlet Hastanesi'ne ulaştırılarak tedaviye alındı.

Yeniköy Muhtarı Kenan Kanat, ekiplerin özverili çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Köyümüzdeki hastaya gelen ambulans kara saplanmıştı. İl Özel İdaresi ekiplerimiz tarafından kısa sürede kurtarıldı ve hastamız hastaneye ulaştırıldı. Tüm ekiplere teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayburt'ta Ambulans Kara Saplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Bayburt'ta Ambulans Kara Saplandı - Son Dakika
