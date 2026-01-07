Bayburt'ta Güvenlik Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Bayburt'ta Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Bayburt\'ta Güvenlik Toplantısı Yapıldı
07.01.2026 13:59
Vali Eldivan başkanlığında güvenlik, terör ve asayiş konuları değerlendirildi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda, il genelinde güvenlik, terör ve asayişe yönelik alınan tedbirler ile yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, emniyet ve jandarma birimlerince sürdürülen faaliyetler ele alınarak mevcut uygulamalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Toplantıda, il genelinde huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulanırken, terörle mücadele ve asayiş konularındaki uygulamalar, detaylı şekilde masaya yatırıldı.

Güvenlik birimleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerin yapıldığı toplantı, karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Bayburt, Asayiş, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Bayburt'ta Güvenlik Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Bayburt'ta Güvenlik Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
