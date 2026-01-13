Bayburt'ta Okullarda Kar Tatili - Son Dakika
Bayburt'ta Okullarda Kar Tatili

13.01.2026 08:16
Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verildi.

Bayburt'ta kar nedeniyle il genelindeki tüm okullarda bugün eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği aktarılan açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bugün eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

