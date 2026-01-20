Bayrak İndirme Olayına Tepki

(ANKARA) - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Nusaybin-Kamışlı sınırında yaşanan bayrak indirme olayı bizleri derinden üzmüştür. Partimizin bayrakla ilgili herhangi bir sorunu yoktur. Toplumun ortak değeri olan bayrağa saygısızlığı kabul etmiyoruz. Haklı bir protesto yürüyüşünü provoke eden bu tür davranışları kesinlikle tasvip etmiyoruz" açıklamasını yaptı.

Ayşegül Doğan, sosyal medya hesabından, yaptığı açıklamada, Nusaybin-Kamışlı sınırında yaşanan bayrak indirme olayının kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, "Partimizin bayrakla ilgili herhangi bir sorunu yoktur. Toplumun ortak değeri olan bayrağa saygısızlığı kabul etmiyoruz. Haklı bir protesto yürüyüşünü provoke eden bu tür davranışları kesinlikle tasvip etmiyoruz" ifadelerini kullandı.