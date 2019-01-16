Son Dakika Haberleri: Bayram Malkan Boks Şampiyonasında Türkiye 2.si Oldu

Bayram Malkan Boks Şampiyonasında Türkiye 2.si Oldu

1 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdür V. Cihan Demir, Türkiye Boks Federasyonu tarafından Balıkesir'de düzenlenen Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonasında 81 kiloda Türkiye 2.si olan Bayram Malkan'ı makamında ağırlayarak tebrik etti.

Bayram Malkan Boks Şampiyonasında Türkiye 2.si Oldu, System.String[]

Alınan başarıdan dolayı Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdür V.Cihan Demir'i makamında ziyaret eden Milli sporcu Bayram Malkanve antrenörü Volkan Sarı,şampiyonadaki başarılarını İl Müdür V.Demirile paylaştılar.

Sporcuyu ve antrenörünü elde edilen başarıdan dolayı tebrik eden İl Müdür V. Demir: "Gençlik ve Spor Bakanlığımız çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik çok ciddi yatırımlar yapıyor. Yapılan bu yatırımlar meyvelerini vermeye devam ediyor. İnşallah sporcumuz Bayram Malkan daha büyük başarılar elde edecektir. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Gerçekleşen ziyarette Spor Şube Müdürü Cemil Budak'ta hazır bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:04 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



31 Yıl Önce Vatani Görevini Yaparken Yaşamını Yitiren Asker, Eşinin Verdiği Mücadeleyle Şehit Sayıldı Münbiç'teki Bombalı Saldırıyla İlgili ABD'den Açıklama Geldi: 4 Askerimiz Öldü

CHP, 1'i Büyükşehir Belediye Olmak Üzere 70 Belediye Başkan Adayını Açıkladı ABD'de 800 Bin Federal Hükümet Çalışanı, 25 Gündür Maaş Alamıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 19:05:46. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayram Malkan Boks Şampiyonasında Türkiye 2.si Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]