Bayram Malkan Boks Şampiyonasında Türkiye 2.si Oldu
1 saat önce
Gençlik ve Spor İl Müdür V. Cihan Demir, Türkiye Boks Federasyonu tarafından Balıkesir'de düzenlenen Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonasında 81 kiloda Türkiye 2.si olan Bayram Malkan'ı makamında ağırlayarak tebrik etti.
Alınan başarıdan dolayı Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdür V.Cihan Demir'i makamında ziyaret eden Milli sporcu Bayram Malkanve antrenörü Volkan Sarı,şampiyonadaki başarılarını İl Müdür V.Demirile paylaştılar.
Sporcuyu ve antrenörünü elde edilen başarıdan dolayı tebrik eden İl Müdür V. Demir: "Gençlik ve Spor Bakanlığımız çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik çok ciddi yatırımlar yapıyor. Yapılan bu yatırımlar meyvelerini vermeye devam ediyor. İnşallah sporcumuz Bayram Malkan daha büyük başarılar elde edecektir. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.
Gerçekleşen ziyarette Spor Şube Müdürü Cemil Budak'ta hazır bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:04 Kaynak: Bültenler
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