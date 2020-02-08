BAYRAMPAŞA'DA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN FECİ KAZADA ESKİ FUTBOLCU ÖLDÜ - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAYRAMPAŞA'DA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN FECİ KAZADA ESKİ FUTBOLCU ÖLDÜ - Son Dakika

BAYRAMPAŞA'DA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN FECİ KAZADA ESKİ FUTBOLCU ÖLDÜ

7 saat önce

Hızla geldi, yol kenarındaki minibüs ve 3 araca çarptı.

BAYRAMPAŞA'DA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN FECİ KAZADA ESKİ FUTBOLCU ÖLDÜ, System.String[]

Hızla geldi, yol kenarındaki minibüs ve 3 araca çarptı.

Feci kazada eski futbulcu ölürken yanındaki arkadaşı yaralandı.

Haber-Kamera:  Soner HASIRCIOĞLU - Alper KORKMAZ- İSTANBUL/DHA- BAYRAMPAŞA'da hızla ilerleyen otomobilin yol kenarındaki 4 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada eski futbolcu ölürken yanındaki arkadaşı yaralandı.

Kaza Bayrampaşa'da geçtiğimiz cuma gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Süper Amatör Lig takımlarından Yıldırım Bosnaspor eski futbolcusu Serdar Öztürk (36), arkadaşı Hamdi Anıl Sancaklı'nın kullandığı otomobille seyir halindeydi.  Hamdi Anıl Sancaklı otomobilin kontrolünü kaybederek park halinde duran bir minibüs ile 3 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Sancaklı ve arkadaşı Serdar Öztürk  otomobilde sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri otomobil bulunan sürücü Hamdi Anıl Sancaklı ile beraberinde ki Serdar Öztürk'e ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan ve yolcu koltuğunda oturduğu öğrenilen Öztürk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Gece saatlerinde meydana gelen kaza bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntüler de park halinde duran yolcu minibüsü ile otomobillere hızla gelen otomobilin çarptığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise otomobilin çarpması sonrası yolcu minibüsünü savrulduğu görülüyor. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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İş yerinin güvenlik kamera görüntüsü

Kazanın meydana geldiği yerden aktüel görüntü

-Görgü tanıkları ile röportaj

Genel ve detaylar

-Ölen kişinin fotoğrafı


Bayrampaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:00 Kaynak: DHA
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