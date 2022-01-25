Son dakika haberleri! BAYRAMPAŞA'DA KUYUMCUNUN DÜŞÜRDÜĞÜ 45 BİN 500 LİRAYI ALAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

Şüphelinin para poşetini tekmeledikten sonra alması kameraya yansıdı.

Ali Çağlar TINBEKİSTANBUL,(DHA)

Bayrampaşa'da kuyumcunun düşürdüğü içinde 45 bin 500 lira poşeti tekmeleyerek alan şüpheli gözaltına alındı. Para sahibine teslim edilirken, şüphelinin parayı tekmeleyerek aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 20 Ocak Perşembe günü saat 20.50 sıralarında Yıldırım Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Kuyumcu Z.T., içinde 45 bin 500 liranın olduğu siyah poşeti düşürdü. Yürüyerek gelen 3 kişiden biri, para poşetini tekmeleyerek uzaklaştırdıktan sonra yerden aldı. Düşürdüğünü fark edip, geri dönen kuyumcu parayı bulamadı. Durumu bildirdiği polis güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, yabancı uyruklu Yusuf A. (48)'nın parayı aldığını tespit etti. Yusuf A., Yıldırım Mahallesi'ndeki iş yerinde gözaltına alındı. Şüpheli, poşetteki parayı polise verdi. Polis, parayı kuyumcu Z.T.'ye teslim ederken, şüpheli Yusuf A. hakkında Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçen Eşya Üzerinde Tasarruf suçundan adli işlem yaptı. Yusuf A.'nın düşen parayı tekmeleyerek uzaklaştırdıktan sonra aldığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.