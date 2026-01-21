Bayrampaşa'da Yolsuzluk Soruşturması: 13 Gözaltı

Ayşe GÜREL/ Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında görevinden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun kardeşi Ayhan Mutlu'nun da olduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile belediyede görevli kamu görevlileri ile bazı kişilere yönelik yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında yeni operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında alınan şikayetçi, tanık ve etkin pişmanlık kapsamındaki şüpheli ifadeleri ile teşhis işlemleri ve dijital deliller ile birlikte yeni isimlere ulaşıldı. Bu kapsamda bugün 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında görevinden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun kardeşi Ayhan Mutlu'nun da olduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.