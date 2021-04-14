Bayrampaşaspor: 3-0

STAT: Muğla Atatürk

HAKEMLER: Cihan Ölmez (xx), Yakup Erdoğan (xx), Yunus Çiftçi (xx)MUĞLASPOR: Hasan (xxx) - Emre Yıldırım (xxx), Osman (xx), Emre Okur (xx) (Dk. 85 Ömer Faruk), Fatih (xx) (Dk. 63 Enes x), Burçin (xx), Gürkan (xxx), Bülent (xxx), Buğrahan (xx) (Dk. 63 Oğuzhan x), İbrahim Can (xxx), Ender (xxx) (Dk. 63 Erol x)BAYRAMPAŞASPOR: Mehmet Enes (x) - Barış (xx), Mehmet Sefa (x), Ege (xx), Samet (xx), Batuhan (x) (Dk. 65 Nasrullah x), Erkam (x), Bünyamin (xx) (Dk. 83 Göksel), Burak (xx), Serkan (x) (Dk. 46 İlkay xx), Timur (x) (Dk. 46 Kerem xx)GOLLER: Dk. 40 Emre Okur, Dk. 62 Bülent, Dk. 90 Erol (Muğlaspor)

SARI KARTLAR: Emre (Muğlaspor), Bünyamin, Mehmet Sefa (Bayrampaşa)

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta küme düşmesi kesinleşen Muğlaspor, konuk ettiği Bayrampaşaspor'u 3-0 yenerek bu sezonki 4'üncü galibiyetini elde etti. Yeşil-beyazlılar 40'ıncı dakikada Emre Okur'un golüyle öne geçti: 1-0. Ev sahibi ekip 62'de Bülent'in golüyle farkı ikiye çıkarıp rahatladı: 2-0. Muğlaspor'da son sözü 90'da Erol söyledi: 3-0.

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