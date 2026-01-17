Bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika
Bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

17.01.2026 09:16
Bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi başmüfettişliklerine Sümeyra Somuncuoğlu ve Muhammet Köşker, vergi müfettişliklerine Okan Aydın, Hüseyin Diler ve Muharrem Ozan Arslan, Hazine ve Maliye Başmüfettişliğine Cem Çankaya ile Hazine ve Maliye Müfettişliğine Ferhat Dinçer'in ataması yapıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığında açık bulunan Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığına Nuray Serdaroğlu Erbil atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Oğuzhan Üstün, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdür Yardımcılığına Sait Cordan getirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Adıyaman İl Müdürü İbrahim Ataş görevden alındı, yerine Aydın Çavana'nın ataması yapıldı. Bakanlığın Şanlıurfa İl Müdürlüğüne Mehmet Yazgan atandı.

Türkiye Uzay Ajansı Başkan Yardımcısı Salih Metin Kibar, görevden alındı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 1. Hukuk Müşaviri Burak Yıldız görevden alındı, yerine Betül Aslan'ın ataması yapıldı.

Ticaret Bakanlığı ticaret müfettişleri Altan Özbilen, Nuray Çelik Ceylan, Pelin Özdemir, Hasan Ceyhan, Adem Demirci, Göksel Çetinkol, Emin Özer, Gökhan Çelik ve Hasan Yaprak, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun ticaret başmüfettişliklerine atandı.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan ticaret müfettişliklerine yeterlilik sınavında başarı gösteren Habip Adıgüzelli, Büşra Nur Atmaca, Gülinay Özden Karaca, Selin Eröksüz Bayram, Muhammet Kılıç ve Ahmet Demirel'in ataması gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

