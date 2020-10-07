BBC'ye çıkan Paşinyan'ı terleten çıkış: Uluslararası hukuka göre 25 yıldır Karabağ'da işgalcisiniz
07.10.2020 20:48
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, BBC'de konuk olduğu bir programda sunucu John Fischer'in "Dağlık Karabağ" çıkışı karşısında zor anlar yaşadı. Fischer, Ermenistan'ın uluslararası hukuka göre 25 yıldır Dağlık Karabağ'da işgalci olduğunu belirtirken, Paşinyan'ın cevap verememesi dikkat çekti
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, BBC'nin HARDTalk programına konuk oldu. Paşinyan bu programda sunucu Jonah Fisher'ın sert çıkışlarıyla şaşkına uğradı.
PAŞİNYAN'I TERLETEN 'İŞGALCİ' ÇIKIŞI
Fischer, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı ve çevresini yirmi yıldan fazla bir süredir yasadışı olarak işgal ettiği ifade edince, Ermenistan lideri neye uğradığını şaşırdı. Paşinyan bunun doğru olmadığını söylese de, deneyimli gazeteci ona BM belge ve kararlarını hatırlatarak, bu belgelerin Ermenistan'ın 25 yılı aşkın süredir Azerbaycan topraklarını işgal ettiğini doğruladığını belirtiyor.
BİR ÖNCEKİ PROGRAMDA DA AYNISI YAŞANDI
Paşinyan, bir önceki programda da sunucu Stephen Sackur'ın sert çıkışıyla afallamış ve cevap verememişti.
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