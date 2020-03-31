BBP Genel Başkanı Destici belediye başkanları ile görüştü - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici belediye başkanları ile görüştü

ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, belediye başkanları ile görüştü.

Destici, Sivas'ın Kangal Belediye Başkanı Ahmet Kürşad Apaydın ve Afyonkarahisar'ın Küçükhöyük Belediye Başkanı Necip Nergiz ile görüşerek, korona virüs önlemleri kapsamında yapılanlar hakkında bilgi aldı. Destici, görüşmesi sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada Pazar günü 81 il başkanı ile görüştüğünü hatırlatarak, korona virüsü ile ilgili alınan tedbirlere uyulmasını söylediğini belirtti. Destici, "Yardıma muhtaç yaşlılarımız, engellilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımız var. Bunların ihtiyaçlarının karşılanması, morallerinin yüksek tutulması noktasında teşkilatlarımızın öncülük etmesini istemiştim. Arkadaşlarımız bu konuda bütün teşkilat mensuplarımız, üyelerimiz, Alperen Ocakları'na mensup gençlerimiz, kadın kollarımız bu konuda çok gayretli bir şekilde çalışıyorlar. Bu konularda hem yapılan hizmetlerin bilgisini almak hem de ilçe ve beldelerde korona virüsle ilgili son durum nedir, bir eksiklikleri var mı bu konuda bilgi alıyoruz" ifadelerini kullandı.