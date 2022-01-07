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BBP Genel Başkanı Destici, Kazakistan'daki olayları değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici, Kazakistan'daki olayları değerlendirdi Açıklaması

07.01.2022 16:45
BBP Genel Başkanı Destici, Kazakistan'daki olayları değerlendirdi Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kazakistan'daki olaylara ilişkin, "Nazarbayev'in Türk Devletleri Birliğinin, Türk devletlerinin bir araya gelmesine öncülük yapmasından rahatsızlık duyan ülkeler ya da çevreler mi bu olayı ateşledi, fitilledi?

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kazakistan'daki olaylara ilişkin, "Nazarbayev'in Türk Devletleri Birliğinin, Türk devletlerinin bir araya gelmesine öncülük yapmasından rahatsızlık duyan ülkeler ya da çevreler mi bu olayı ateşledi, fitilledi?" dedi.

Destici, AA muhabirine, Kazakistan'da LPG fiyatlarının zamlanmasının ardından başlayan protesto ve şiddet olaylarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Yaşanan olaylardan üzüntü duyduğunu ifade eden Destici, bu hadiselerin bir an önce son bulmasını diledi. Destici, Kazakistan Cumhurbaşkanı ve devlet yetkililerinin de ifade ettiği gibi dışarıdan bir müdahale, örgütlenmiş ya da getirilmiş yapı varsa bunun arkasındaki güçlerin ortaya çıkarılması gerektiğini belirtti. Destici, şunları kaydetti:

"Kazakistan, aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatları Birliğimizin de kurucu üyesi. Biliyorsunuz, Kazakistan'ın bağımsızlığını kazanmasında çok etkin rol oynayan ve ilk cumhurbaşkanı ve uzun yıllar cumhurbaşkanlığını yapan Nursultan Nazarbayev, bu konuda hep öncülük yaptı. Sadece öncülük yapmakla kalmadı, bunun kurulması için de büyük bir çaba sarf etti ve bunda da muvaffak oldu. Ben şundan da endişeliyim, burada acaba hedef Nazarbayev'in Türk Devletleri Birliğinin, Türk devletlerinin bir araya gelmesine öncülük yapmasından rahatsızlık duyan ülkeler ya da çevreler mi bu olayı ateşledi, fitilledi? Çünkü burada bizim şu anda gördüğümüz, Türk Devletleri Birliği ve Türk'ün geleceği hedef alınmış durumda."

Kazakistan'ın 70 yıldan fazla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) işgali atlında kaldığını hatırlatan Destici, şöyle devam etti:

"30 yıllık bir zaman diliminde bağımsızlar, yeni yeni devletleşme, demokratikleşme, bütün bu konularda adım atıyorlar. Kazakistan'da biliyorsunuz, Nursultan Nazarbayev, çok sağlıklı olmasına rağmen devlet başkanlığını Kasım Cömert Tokayev'e bıraktı. Tokayev de iyi yetişmiş, yetiştirilmiş bir insan. Yani Nursultan Nazarbayev, iktidara da yapışmadı, dolayısıyla da kendi isteğiyle devretmiş birisi. Bunun da göz ardı edilmemesi gerekir."

Kazakistan'a, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) askerlerinin gönderilmesiyle ilgili Destici, başta Rus askerleri olmak üzere örgüte bağlı askerlerin, olayların sükunete erdikten sonra ülkeyi terk etmesi gerektiğine dikkati çekti.

Destici, Kazakistan halkı, devleti ve hükümetinin geleceklerini kendilerinin tayin etmesi gerektiğine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Türk Devletleri Teşkilatları Birliğimizin mutlaka bir askeri kanadının yani bir 'müdahale gücü' diyebiliriz ya da bir 'barış gücü' diyebiliriz, böyle bir güç oluşturması gerektiği de burada bir kere daha ortaya çıktı. Şayet böyle bir gücü olsaydı Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünün askerleri değil de Türk Devletleri Teşkilatları Birliğinin barış gücü ya da askerleri, güvenlik güçleri gidebilirdi. Çünkü Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünün devletler arasında baktığımızda Ermenistan da var, Belarus da var. Dolayısıyla Ermenistan askerinin ne işi var Kazakistan'da? Müslüman Türk devletinde ya da Belarus'un ya da diğerlerinin diye ben şahsen bunu çok açık ve net bir şekilde soruyorum. Kazak yetkililerden yapılan açıklamalarda bunun kalıcı olmayacağı, bu askerlerin normalleşme sağlandıktan sonra geri döneceği ve Kazakistan'ı terk edeceği yönünde. İnşallah böyle olur."

Destici, bazı sosyal medya hesaplarında ve basında Rusya'nın yardım etmesinin karşılığında Kazakistan'dan Kırım'ın ilhakını tanıması, Rusçanın ikinci resmi dil olması, Rusların çoğunlukla yaşadığı bölgelere özerklik verilmesi ya da Rusya'ya askeri üslerin tahsis edilmesi gibi iddialarla ilgili "İnşallah bu iddialar doğru değildir. Yani bu iddialar eğer doğru ise biri bile doğruysa bu kabul edilemez, bu Kazakistan'ın bağımsızlığına kastedilmiş olur. Dolayısıyla da 70 yıl süren Sovyet işgalinin bu sefer bir farklı versiyonunu biz Rusya eliyle görmüş oluruz." İfadelerini kullandı.

Olayların sona ermesi ve Kazakistan'ın güçlü bir şekilde yoluna devam etmesini dileyen Destici, Nursultan Nazarbayev'in Türk dünyası için önemli bir isim olduğunu aktardı. Destici, şunları kaydetti:

"Hem Nazarbayev hem mevcut Devlet Başkanı Tokayev'e, hükümete sahip çıkılmalı. Öbür taraftan Kazak halkına sahip çıkılmalı, Kazakistan'a sahip çıkılmalı ve Kazak halkının provokatörler, dışarıdan örgütlenen kötü niyetli insanlar dışındaki diğer halkının talepleri de dikkate alınmalı ve bunlar da yerine getirilmeli."

BBP Genel Başkanı Destici, Kazakistan'daki olayları değerlendirdi Açıklaması
BBP Genel Başkanı Destici, Kazakistan'daki olayları değerlendirdi Açıklaması
BBP Genel Başkanı Destici, Kazakistan'daki olayları değerlendirdi Açıklaması
BBP Genel Başkanı Destici, Kazakistan'daki olayları değerlendirdi Açıklaması

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Nursultan Nazarbayev, Büyük Birlik Partisi, Kazakistan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Destici, Kazakistan'daki olayları değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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