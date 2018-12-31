Bedelli Askerlere İlk Yardım Eğitimi
58 dakika önce
Malatya Kızılay Şubesi İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından Adıyaman Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı bünyesinde bedelli askerlik görevini yerine getiren askerlere 'İlk Yardım' eğitimi verildi.
Malatya Kızılay
Şubesi İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından Adıyaman Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı
bünyesinde bedelli
askerlik görevini yerine getiren askerlere 'İlk Yardım' eğitimi verildi.
İlk Yardım Merkezi Eğiticileri Ramazan Soylu
ile Şükrü Özmarasalı tarafından ilk yardım ile ilgili sunum gerçekleştirdi.
İlk Yardım Merkezi eğiticileri Ramazan Soylu ile Şükrü Özmarasalı, eğitimin kendileri açısından verimli olduğunu, Kızılay olarak ayni yardımlar ve kan hizmetleri yanı sıra bu tür eğitimlerle de vatandaşlara hizmet sunduklarını belirtti.
Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Çetin, Kızılay yurt içi ve yurt dışında çok güzel faaliyetleri olduğunu belirterek, ilkyardım eğitimi nedeniyle Malatya Kızılay şubesi ve eğiticilere teşekkür etti. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:10 Kaynak: İHA
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