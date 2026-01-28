Belçika'da 558 Şüpheli Dron İhbarı - Son Dakika
Belçika'da 558 Şüpheli Dron İhbarı

28.01.2026 01:32
Belçika'da Eylül 2025'ten bu yana 558 şüpheli dron ihbarı yapıldı, hava trafiği askıya alındı.

Belçika'da Eylül 2025'ten bu yana 558 şüpheli dron ihbarı kaydedildiği bildirildi.

Belçika Ulusal Kriz Merkezi (NCCN), Eylül 2025 ile 21 Ocak 2026 tarihleri arasında ülke genelinde 558 şüpheli dron faaliyeti için ihbar aldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Bernard Quintin de Federal Parlamentonun ilgili komitesinde yaptığı açıklamada, bu vakaların ülke hava sahası güvenliği üzerinde ciddi kaygılara yol açtığını söyledi.

Belçika hava sahasında yaşanan bu hareketlilik nedeniyle Brüksel Zaventem ve Liege havalimanlarında toplam dokuz kez hava trafiği askıya alındı.

Şüpheli dron faaliyetlerinin 130'u askeri alanlar üzerinde, 66'sı nükleer tesisler çevresinde görüldü, diğer vakalar ise havalimanları ve yüksek riskli sanayi bölgeleri gibi kritik altyapı noktalarında gerçekleşti.

Quintin, toplam raporlardaki sayının aşırı tahmin edilmiş olabileceğini, bazı dron uçuşlarının bildirilmemiş olabileceğini de kaydetti.

Bakan Quintin, güvenlik servislerinin ilk analizine göre bu uçuşların "vatandaşlara ya da altyapıya yönelik yakın bir tehlike" değil, daha çok "gözdağı ve rahatsızlık" yaratma amacı taşıdığını ifade etti.

Yoğun dron faaliyetlerinin güvenlik açısından tehdit oluşturup oluşturmadığına dair değerlendirme ise devam ediyor.

Geçen yılın son 3 ayında Polonya, Romanya, Estonya ve Danimarka'nın ardından AB kurumlarına ve NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika'nın da gündemini uzun süre dronlar meşgul etmişti.

Kaynak: AA

