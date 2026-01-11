Belçika'dan NATO'ya Arktik Çağrısı - Son Dakika
Belçika'dan NATO'ya Arktik Çağrısı

11.01.2026 19:45
Belçika Savunma Bakanı Francken, Grönland'daki durumu ve artan Rus-Çin etkisini eleştirdi.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ABD'nin Grönland'a yönelik tehdidinden ciddi endişe duyduğunu ancak Arktik bölgesinde artan Çin ve Rus nüfuzundan da rahatsız olduğunu belirterek, burada NATO öncülüğünde bir girişim başlatılması gerektiğini kaydetti.

Francken, Belçika'nın VTM televizyonunda katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Grönland'a yönelik tehdidinden endişe duyduğunu ve Belçika'daki ABD büyükelçileriyle hemen irtibata geçtiğini söyleyen Francken, "Bunun çok ciddi bir sorun teşkil ettiğini ifade ettim. Grönland, Venezuela ya da İran değildir. Bu, NATO'nun varlığı açısından kilit öneme sahip bir konudur." şeklinde konuştu.

Francken, temaslarının ardından ABD'nin Grönland'ı ilhak etmek istemediğini, daha ziyade satın almak istediğini öğrendiğini dile getirdi.

Ancak bu tür adımlara gerek olmadığını, artan Rus ve Çin varlığına karşı çözümün Grönland etrafında NATO varlığını artırmak olduğunu savunan Francken, "Bu, Rusya ve Çin'e Grönland'ın NATO'nun bir parçası olduğunu açık bir şekilde gösterir." dedi.

Francken, Arktik bölgesinde artan Çin ve Rus nüfuzundan kendisinin de rahatsızlık duyduğunu belirterek, "Kutup buzulları eridiği için Arktik bölge, jeopolitik açıdan giderek daha önemli hale geliyor. Şu anda çok daha fazla trafik var. Fakat NATO da bunun için var. Gelin birlikte hareket edelim ve birbirimizi kamuoyu önünde hedef alıp eleştirmeyelim." diye konuştu.

Bu çerçevede "Doğu Gözcüsü" gibi NATO öncülüğünde bir "Arktik Gözcüsü" girişiminin kurulabileceğine işaret eden Francken, aksi takdirde Rusya'nın kazançlı çıkacağını ifade etti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Grönland, Politika, Belçika, Savunma, Güncel, Nato, Son Dakika

