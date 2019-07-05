Son Dakika Haberleri: Belçika ile yıllık 10 milyar Euro'luk ticaret hacmi var, bu daha da gelişmeli
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Belçika ile yıllık 10 milyar Euro'luk ticaret hacmi var, bu daha da gelişmeli

2 saat önce

TÜRKİYE'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, Belçika'nın Avrupa'nın merkezinde yer aldığını, AB ve NATO gibi iki önemli kuruma ev sahipliği yaptığına dikkatleri çekerek, Avrupa, Asya ve Afrika arasında stratejik bir konumda bulunan Türkiye'nin, Belçika ile karşılıklı ticaret...

Belçika ile yıllık 10 milyar Euro'luk ticaret hacmi var, bu daha da gelişmeli, System.String[]
TÜRKİYE'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, Belçika'nın Avrupa'nın merkezinde yer aldığını, AB ve NATO gibi iki önemli kuruma ev sahipliği yaptığına dikkatleri çekerek, Avrupa, Asya ve Afrika arasında stratejik bir konumda bulunan Türkiye'nin, Belçika ile karşılıklı ticaret hacminin yıllık 10 milyar Euro civarında olduğunu söyledi. Belçika'nın ticaret ve yatırım gibi konularda dünyanın en açık ekonomilerinden birine sahip olduğunu da belirten Gümrükçü, çok sayıda Belçika şirketinin Türkiye'ye yatırım yaptığını ve ekonomik ilişkilerin daha da gelişebileceğini söyledi.

GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNCELLENMELİ

Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay da AB'nin son dönemde çeşitli ülkelerle serbest ticaret anlaşmaları yaptığını ve bunun Türkiye'yi de etkilediğini ifade ederek, "Çalışmalarımızı uyumlu ve eş zamanlı hale getirmek için Gümrük Birliğini mutlaka güncellemeliyiz" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin özellikle yeni pazarlara açılmak için önemli bir köprü konumunda olduğuna dikkati çeken Bozay, AB ülkelerinin Türkiye ile ekonomik iş birliğini arttırması gerektiğini kaydetti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) ve Avrupa Ticaret Odaları Birliği (Eurochambres) tarafından yürütülen 'Türkiye-AB İş Diyaloğu Projesi' AB fonları tarafından destekleniyor. Projeyle, Türkiye ve AB ülkeleri arasında iş dünyasında diyaloğu artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:52 
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