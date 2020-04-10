Belen'de semt pazarı esnafı ve vatandaşlara korona virüs uyarısı - Son Dakika

Hatay'ın Belen ilçesinde Kaymakam Hayrettin Baskın ile Belediye Başkanı İbrahim Gül, semt pazarı ve çarşı merkezde incelemede bulunarak, korona virüsle ilgili alınan kararlara uyulması yönünde esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.



Belen Kaymakamı Hayrettin Baskın beraberinde Belediye Başkanı İbrahim Gül ve zabıta amirliği ekipleri ile birlikte, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'pandemi' olarak nitelendirilen koronavirus (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla ilgili bakanlıklar tarafından yayımlanan genelgeler, talimatlar, duyurular çerçevesinde Valilik ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları kapsamında ilçe genelinde alınan tedbirleri denetlemek üzere semt pazarında ve çarşı merkezinde incelemede bulundular.



Kaymakam Baskın ve Belediye başkanı Gül, Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan kararlara uyulması yönünde esnaf ve vatandaşlara uyarıda bulundu. - HATAY