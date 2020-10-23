Bellona'dan okul öncesi ve ilkokul öğrencileri ile öğretmenlere 'Antiviral' maske - Son Dakika

Bellona'dan okul öncesi ve ilkokul öğrencileri ile öğretmenlere 'Antiviral' maske

23.10.2020 15:47
Bellona'dan okul öncesi ve ilkokul öğrencileri ile öğretmenlere 'Antiviral' maske, System.String[]

Erciyes Anadolu Holding'e bağlı Bellona, Kocasinan ilçesinde eğitimlerine devam eden okul öncesi ve ilkokul öğrenciler ile öğretmenlerin virüsten korunması için anti viral maske temin etti.

Erciyes Anadolu Holding'e bağlı Bellona, Kocasinan ilçesinde eğitimlerine devam eden okul öncesi ve ilkokul öğrenciler ile öğretmenlerin virüsten korunması için anti viral maske temin etti.

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bellona arasında yapılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kocasinan ilçesinde eğitimlerine devam eden okul öncesi ve ilkokul öğrenciler ile öğretmenlere laboratuvar ortamında da virüsü öldürdüğü kanıtlanan maske temin etti. Hikmet Madazlı Anaokulu'nda düzenlenen tören ile öğretmen ve öğrencilere maskeleri verildi. Törende konuşan Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, "Bu sosyal sorumluluk projelerinden bir tanesidir. Okul öncesi ve birinci sınıflarımız eğitime başladığında bu okulumuzun bir takım talepleri oldu. Okul öncesi ve birinci sınıflarımıza özel önlemler almamız gerekiyordu. Özellikle maske, mesafe ve temizlik konusunda neler yapabiliriz diye sorarken, yolumuz Bellona'ya düştü. Bu konuyu kendisiyle paylaştığımızda ve 'çocuklarımızın sağlığını korumak için maske talep ediyoruz' dediğimizde kendisi de bize 'ölçülerini aldıktan sonra çocuklarımıza özel maske üretelim' dedi. Bu maskeler çok önemli. Çünkü bunlar yıkanabilir ve kullanılabilir maskelerdir. Kendileri de bu konuda bir hassasiyet göstererek çocuklarımıza özel 47 bin tane maske ürettiler. Biz bu işi öğretmenlerimizle yürüteceğiz. Öğretmenlerimiz içinde 13 bin tane maske üretme kararı aldık. Bu maskeler üretildi. Bizler bu süreçte tüm önlemlerimizi aldık. Burada yaşadığımız şehirde Bellona'nın bu sürece destek vermesi için bizi desteklemeleri, çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sorunlarını paylaşmaları bizler için çok önemli ve çok anlamlı. Biz bu işbirliği içerisinde olursak her türlü sorunu aşacağımızı ve en az zararla hiç kimseye hiçbir şey olmadan bu süreci atlatabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Bellona Genel Müdürü Mustafa Karamemiş de, "Biz Erciyes Anadolu Holding ve Bellona markası olarak pandemi sürecinin başından beri sosyal sorumluluk projelerinde yer almak için ciddi bir gayret gösterdik. Ben de Kocasinan'da ikamet ediyorum. İşletmemizde 3 bin civarında çalışanımız var, bunlarında yaklaşık yüzde 30'u Kocasinan'da ikamet ediyor. Dolayısıyla bizim çocuklarımız ve işletmemizde çalışanlarımızın çocukları bu bölgede ikamet ettiği ve bu okullarda okudukları için böyle bir talebe kayıtsız kalamazdık. Dolayısıyla sosyal sorumluluk anlamında şirket olarak üzerimize düşen ne var ise 'yapmaya hazırız' dedik. Mart ayı itibariyle bu virüs gündemimize girdi ve şuanda bir şey yapmak mümkün değil. Bu anlamda yapmamız gereken tek şey virüse muhatap olma ihtimali yüksek olan özellikle bu eğitim döneminin başlamasıyla birlikte, çocuklarımızın bu virüsten korunması, okul içindeki bulaş riskini, aynı zamanda da okuldan sonra eve dönüşlerde evdeki diğer aile fertlerine bulaşmasını önlemek için bu anti viral maskeyi geliştirdik. Bu maskeyi grubumuza bağlı bir şirketimiz gerçekleştirdi" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Bellona'dan okul öncesi ve ilkokul öğrencileri ile öğretmenlere 'Antiviral' maske
Bellona'dan okul öncesi ve ilkokul öğrencileri ile öğretmenlere 'Antiviral' maske
Bellona'dan okul öncesi ve ilkokul öğrencileri ile öğretmenlere 'Antiviral' maske
Bellona'dan okul öncesi ve ilkokul öğrencileri ile öğretmenlere 'Antiviral' maske
Bellona'dan okul öncesi ve ilkokul öğrencileri ile öğretmenlere 'Antiviral' maske
Bellona'dan okul öncesi ve ilkokul öğrencileri ile öğretmenlere 'Antiviral' maske

Kocasinan, Bellona, Atama, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bellona'dan okul öncesi ve ilkokul öğrencileri ile öğretmenlere 'Antiviral' maske - Son Dakika

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