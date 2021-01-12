Bellona Kayseri Basketbol'dan destek çağrısı

HERBALİFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol yönetimi, yayımladığı mesajda, kulübün zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Kulübümüzün, şehrimizden gerekli desteği alamaması durumunda ne yazık ki bu sezonu bile tamamlaması zordur. Takdir değerli büyüklerimizin ve kamuoyunundur" dedi.

HERBALİFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un yönetimi tarafından kulübün son durumuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Bellona Kayseri Basketbol'un başarılarla dolu bir kulüp olduğunu vurgulayan yönetim, "15 senelik Süper Lig tarihimizde 3 kez Avrupa finali, 2 kez Eurolig final 8, 1 kez Türkiye finali ve 1 kez de Türkiye Kupası finali oynayan takımımız 6 kez isim değiştirmiş ve hep son anda kurulan kadrolarla büyük başarılar kazanmıştır. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle bu sezonun ilk yarısını geride bırakmış ikinci yarı maçlarına başlamış bulunuyoruz. Ancak büyük başarılara alışık taraftarlarımızı aldığımız mağlubiyet ve kötü sonuçlarla üzdüğümüzün farkındayız. Ama gelgelelim ne kadar büyük kulüp olursanız olun şehrin desteğini arkanıza almaz iseniz başarılar hep gelip geçici olur. Maddi sıkıntılar boy gösterir. Kayserispor bu şehrin tabi ki bir marka değeri, olmaya da devam edecek. Aldığı başarılı sonuçlar herkes gibi bizim de göğsümüzü kabartacak. Ancak kimse unutmasın ki Bellona Kayseri Basketbol'da bu şehrin marka değeridir ve gereken değeri hem şehrin büyükleri hem de sevgili basın mensupları göstermelidir" ifadelerini kullanıldı.