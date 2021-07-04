Üye Girişi
Belmek Kurslarının İlk Mağazası Açıldı - Son Dakika

Belmek Kurslarının İlk Mağazası Açıldı

04.07.2021 15:07
Belmek Kurslarının İlk Mağazası Açıldı, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi Başkent'te kadın girişimcilere mesleki eğitim vererek ekonomik yönden destek olmayı sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Başkent'te kadın girişimcilere mesleki eğitim vererek ekonomik yönden destek olmayı sürdürüyor. Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren BELMEK'lerde eğitimlere katılan kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri yeni kurulan S. S Başkent Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi aracılığıyla satışa sunulacak. İlk mağazasını Emek'te açan BELMEK haftanın 6 günü açık olacak.

Başkentli kadınların el becerilerini geliştirmek, boş zamanlarını değerlendirmek ve meslek sahibi olmalarını sağlamak amacıyla hizmet veren BELMEK'ler, normalleşme sürecine geçilmesiyle yeniden açıldı.

BELMEK'lerde pandemi nedeniyle bir süre ara verilen eğitimlere 14 Haziran'dan itibaren yeniden başlanırken, kurslara yoğun ilgi gösteren Başkentli kadınların el emeği göz nuru ürünleri bundan sonra yeni açılan BELMEK Mağazası'nda satışa sunulacak.

İLK MAĞAZA EMEK'TE AÇILDI

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde 31 farklı branşta ücretsiz eğitim veren BELMEK'lere katılan kursiyerler ve usta öğreticilerin ürettikleri ürünler yeni kurulan S. S. Başkent Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi aracılığıyla satışa sunulacak.

BELMEK ilk mağazasını İnönü Bulvarı Gökkuşağı Kamu Pazarı No: 6 Emek/ Çankaya adresinde hizmete açarken, açılış törenine EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, EGO Kurumsal Gelişim Daire Başkanı Ayten Gök ve çok sayıda BELMEK kursiyeri katıldı.

HAFTANIN 6 GÜNÜ HİZMET VERECEK

S. S. Başkent Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Mağazası tüm yıl boyunca haftanın 6 günü 10. 00-19. 00 saatleri arasında hizmet verecek.

Satıştan elde edilecek gelir kursiyerlerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacağını ifade eden Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ali Bozkurt, 25 yıllık bir rüyayı gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu 25 yıllık bir rüyanın gerçekleşmesi. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren BELMEK'in usta öğreticilerinin ve kursiyerlerimizin kendi el emekleri ürünlerinin satışının gerçekleşeceği mağazaların ilkini açtık. Bu mağazaların daha da artmasını arzuluyoruz. İkinci mağazanın açılışını da Ulus Meydanı'nda yapacağız. Buradaki tadilat çalışmamız devam ediyor. Ayrıca bunun e-ticaret platformu altında gerekirse ilgililerin satış yapabileceği altyapıyı da oluşturduk. "

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Meslek Edinme Şube Müdürü Haluk Erdemir, "Bu kooperatif işin özünde sadece BELMEK'teki kursiyerlerin değil Ankara'da el sanatları ile uğraşan tüm kadınlara açılmış bir kapı olacak. Evde üretmiş oldukları sanayi olmamak şartıyla el ürünlerinin satışının yapılacağı bu mağaza onlar için bir gelir kapısı oluşturacak. BELMEK'ler şu ana kadar sadece meslek edindiriyordu şimdi ise eğitimlerini ekonomiye çevirecekleri bir adres olacak" derken, S. S. Başkent Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi öğreticisi Rahime Etlioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ürettiğimiz ürünleri pazarlamayı ve kadınlarımıza gelir üretmeyi amaçlıyoruz. Açtığımız mağazamızda el emeği ile ürettiğimiz ürünler piyasaya göre oldukça uygun ve kaliteli. Bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ederim. "

Belmek Kurslarının İlk Mağazası Açıldı

Büyükşehir Belediyesi, Ali Bozkurt, Haziran, Ankara, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Belmek Kurslarının İlk Mağazası Açıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Park halinde bulunan araç dikkatleri üzerine çekti! Üzerinde minyatür oyuncak ve yazılar var 15:31 Park halinde bulunan araç dikkatleri üzerine çekti! Üzerinde minyatür oyuncak ve yazılar var Fransa Milli Takımı'nda ırkçılık skandalı! Futbolcular, otelde çalışan Asyalılarla alay etmiş 15:23 Fransa Milli Takımı'nda ırkçılık skandalı! Futbolcular, otelde çalışan Asyalılarla alay etmiş Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, Galatasaray antrenmanını ziyaret etti 15:13 Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, Galatasaray antrenmanını ziyaret etti
Duygu Özaslan'a, sevgilisi Can Maxim Mutaf evlilik teklifi etti 14:35 Duygu Özaslan'a, sevgilisi Can Maxim Mutaf evlilik teklifi etti Mario Balotelli, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor 13:36 Mario Balotelli, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor ''Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın emniyette! Brezilya'dan alacaklılarının isimlerinin yazdığı bir liste getirmiş 12:59 ''Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın emniyette! Brezilya'dan alacaklılarının isimlerinin yazdığı bir liste getirmiş
Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı 11:24 Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı Emniyet, sapığı yakalamak için kentte insan avı başlattı! Sokaktaki taciz olayı ABD gündeminden düşmüyor 10:33 Emniyet, sapığı yakalamak için kentte insan avı başlattı! Sokaktaki taciz olayı ABD gündeminden düşmüyor

Son Dakika Haberleri
15:36 Sağlık Bakanı Koca, "Sayıları artıyor" diyerek konuştu: Havalimanları ve sınır kapılarında aşılama yaygınlaşıyor
15:30 Park halinde bulunan araç dikkatleri üzerine çekti! Üzerinde minyatür oyuncak ve yazılar var
15:22 Fransa Milli Takımı'nda ırkçılık skandalı! Futbolcular, otelde çalışan Asyalılarla alay etmiş
15:20 Son Dakika: "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın avukatı, iddiaları yalanladı: Aile baskısı nedeniyle teslim olmamış
15:12 Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, Galatasaray antrenmanını ziyaret etti
15:06 Almanya, Türk asıllı Yasemin'i köşe bucak arıyor! 82 milyon lira ile ortadan kayboldu
14:12 Film gibi kaza! Uykusundan uyandı, otomobilinin üzerinde başka bir araç gördü
13:35 Mario Balotelli, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor
13:34 G.Saray, geçen sezon ligi altüst eden Ndao'ya teklif götürdü
12:58 ''Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın emniyette! Brezilya'dan alacaklılarının isimlerinin yazdığı bir liste getirmiş
Sağlık Bakanı Koca, Sağlık Bakanı Koca, "Sayıları artıyor" diyerek konuştu: Havalimanları ve sınır kapılarında aşılama yaygınlaşıyor         
15:36
Kıbrıs yangını kontrol edilemiyor! Rum kesiminde devam eden yangında dört kişi hayatını kaybetti Kıbrıs yangını kontrol edilemiyor! Rum kesiminde devam eden yangında dört kişi hayatını kaybetti         
15:25
Son Dakika: Son Dakika: "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın avukatı, iddiaları yalanladı: Aile baskısı nedeniyle teslim olmamış         
15:20
Almanya, Türk asıllı Yasemin'i köşe bucak arıyor! 82 milyon lira ile ortadan kayboldu Almanya, Türk asıllı Yasemin'i köşe bucak arıyor! 82 milyon lira ile ortadan kayboldu         
15:06
Kan donduran çifte cinayetin perde arkasından yasak aşk çıktı! Telefondaki mesajlar ele vermiş Kan donduran çifte cinayetin perde arkasından yasak aşk çıktı! Telefondaki mesajlar ele vermiş         
14:18
3 yaşındaki oğlunu seyir halindeki araçtan sarkıtan baba tutuklandı 3 yaşındaki oğlunu seyir halindeki araçtan sarkıtan baba tutuklandı         
13:22
Sokak ortasında yapılan twerk sosyal medyada gündem oldu Sokak ortasında yapılan twerk sosyal medyada gündem oldu         
12:33
9 yıl sonra İstanbul'da bir ilk! Osmanlı Şehzadesi, Maslak kasrında evlendi 9 yıl sonra İstanbul'da bir ilk! Osmanlı Şehzadesi, Maslak kasrında evlendi         
10:52
Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı         
00:02
Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki         
20:58
Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi         
20:06
Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var         
17:47
75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı         
16:54
92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, kabul etmedi 92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, kabul etmedi         
14:57
İlayda Akdoğan'ın peş peşe yayınladığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi İlayda Akdoğan'ın peş peşe yayınladığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi         
13:23
Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor         
13:04
Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı         
11:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2021 15:51:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Belmek Kurslarının İlk Mağazası Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement