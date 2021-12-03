Üye Girişi
Benzediği kişiyi öldürüp, aracını satan sanığın 50 yıl hapsi istendi - Son Dakika

Benzediği kişiyi öldürüp, aracını satan sanığın 50 yıl hapsi istendi

03.12.2021 14:48
Benzediği kişiyi öldürüp, aracını satan sanığın 50 yıl hapsi istendi

ANTALYA'da giyim mağazasında reyon yöneticisi olarak çalışan Aykut Çakal'ı (24), otomobilini satıp parasını almak için Muhammet Karataş ile birlikte öldüren Suriyeli Mohammad Ghazı Jasem'in (29) yargılanmasına devam edildi.

ANTALYA'da giyim mağazasında reyon yöneticisi olarak çalışan Aykut Çakal'ı (24), otomobilini satıp parasını almak için Muhammet Karataş ile birlikte öldüren Suriyeli Mohammad Ghazı Jasem'in (29) yargılanmasına devam edildi. Duruşma savcısı, sanığın 'kasten insan öldürme' suçundan 30 yıl, 'yağma' suçundan 15 yıl ve 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 5 yıla kadar cezalandırılmasını istedi.

Antalya'da, giyim mağazasında reyon yöneticisi olarak çalışan Aykut Çakal'ın İstanbul'da yaşayan ailesi, geçen yıl 23 Kasım gecesinden sonra kendisinden haber alamayınca durumu polise bildirdi. Tüm aramalara rağmen Aykut Çakal'ın izine rastlanmazken, aile, oğullarının kaybolmasının ardından 2008 model otomobilinin Muratpaşa ilçesindeki bir galeriye satıldığını, satış işlemini gerçekleştiren kişinin de arkadaşı Muhammet Karataş olduğunu öne sürdü. Karataş'ın, satış işlemleri sırasında da Aykut Çakal'a benzeyen Suriyeli Mohammad Ghazı Jasem'i aracın sahibiymiş gibi yanında getirdiği iddia edildi.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ CESEDİ BULUNDUÇalışmalarını bu yönde genişleten polis, Aykut Çakal'a benzeyen Mohammad Ghazı Jasem'e ulaştı. Gözaltına alınan Jasem, Aykut Çakal'ı otomobilini satıp parasını almak için Muhammet Karataş ile boğarak öldürdüklerini, cesedini de Varsak bölgesindeki ormanlık alana gömdüklerini itiraf etti. Jasem'in belirttiği alanda arama yapan polis, Aykut Çakal'ın el ve ayakları bağlı cesedini toprağa gömülü buldu. Şüphelilerin Aykut Çakal'a ait otomobili 83 bin liraya sattıkları saptandı.Mohammad Ghazı Jasem, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede 'kasten öldürme', 'yağma' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından tutuklandı.POLİSLERE SALDIRININ FAİLİDiğer şüpheli Muhammet Karataş'ın ise 3 Aralık'ta Kahramanmaraş'taki bir otelde olduğu ihbarı alındı. Otele kendisini gözaltına almaya gelen 1 polis memurunu tabancayla şehit edip, 1 polisi de yaraladıktan sonra kaçan Muhammet Karataş, birkaç saat sonra kent merkezindeki bir av bayisine giderek mermi istedi. İhbar üzerine polis ekipleri de adrese geldi. Kaçmaya çalışan Muhammet Karataş, 'dur' ihtarına uymayınca ateş açıldı. Yaralanıp hastanede ameliyata alınan Karataş, yaşamını yitirdi.Mohammad Ghazı Jasem hakkında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, cinayetin detaylarına yer verildi. Mohammad Ghazı Jasem ile ölen Muhammet Karataş'ın aynı iş yerinde bir müddet çalışmaları nedeniyle arkadaş oldukları belirtilen iddianamede, Karataş'ın aynı zamanda maktul Aykut Çakal'ın da çok yakın arkadaşı olduğuna dikkat çekildi.'CİNAYET SONRASI KİMLİĞİ ALIP OTOMOBİLİ SATTI'Karataş'ın, Aykut Çakal'ı öldürüp aracını satmayı teklif ettiği, Mohammad Ghazı Jasem'in de bu teklifi kabul ettiğine vurgu yapılan iddianamede, şöyle denildi: "Mohammad Ghazı Jasem, maktul Aykut Çakal'a fiziksel olarak benzemektedir. İki şüpheli maktulü öldürmek için fikir birliğine varmıştır. Nitekim, 23 Kasım 2020 tarihinde saat 21.30 sularında maktulün evinde buluşmuşlardır. Önceden yaptıkları plan gereğince maktulü iple boğan Karataş ve Jasem, cesedi koli bandı ile bağladıktan sonra gece yarısı götürüp gömmüştür. Ertesi gün maktulün kimliğini alan ve kıyafetlerini giyen Mohammad Ghazı Jasem, Muhammet Karataş ile birlikte notere giderek Aykut Çakal'ın 34 CBD 909 plakalı otomobilini 83 bin TL'ye satmışlardır. Ayrıca, Mohammad Ghazı Jasem maktulün cep telefonunu da satmıştır. Mohammad Ghazı Jasem ile Muhammet Karataş eylemlerini planlayarak yapmıştır. Şüpheli Jasem'in bir suçun işlenmesini gizleyerek nitelikli öldürme ve nitelikli yağma suçunu işlediği anlaşılmıştır."MAHKEMEDE SUÇLAMAYI REDDETTİTutuklu sanık Mohammad Ghazı Jasem'in, Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına devam edildi. Jasem, duruşmaya bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi ile katılırken, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Duruşmaya Gaziantep'ten SEGBİS ile katılan tanık S.Ç., öldürülen cinayet sanığı Muhammet Karataş'ın olaydan sonra yanına geldiğini belirterek, "Kendisi ile Antalya'da öğrenciyken tanıştım. Muhammet Karataş'ın babasının pansiyonu vardı. Ben de onların broşürünü dağıtmıştım. Sonra onları görmedim. Sanırım kış günüydü. Evde banyo yapıyordum. Bu gelmiş. Kendisini beklemiyordum. Geldiğinde ailem evdeydi. Bana 'Antalya'da birini öldürdüm' dedi. Çok korktum. Evdekilere zarar verebilir diye endişe ettim. Evde silahlı bir katilin olduğu düşüncesi bile beni ürkütüyordu. Korkudan ihbar da edemedim. Bizde 3-4 gün kaldı. Bana öldürdüğü kişinin kendisi ile ilişkiye girmek istemesinden dolayı cinayeti işlediğini söyledi. Sonra gitti. Kahramanmaraş'ta da öldürüldüğünü duydum" dedi. Sanık Mohammad Ghazı Jasem de tanık gibi kendisinin de korktuğunu, ne yaptıysa tehditle yaptığını söyledi.Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın öldürülen diğer sanık ile birlikte 'kasten insan öldürme' suçunu işlediğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca sanık Jasem'in 'yağma' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından da cezalandırılmasını istedi.

Duruşma, sanığın tutukluluğuna devam kararı verilerek karar için ertelendi.


Benzediği kişiyi öldürüp, aracını satan sanığın 50 yıl hapsi istendi
Benzediği kişiyi öldürüp, aracını satan sanığın 50 yıl hapsi istendi

Suriyeli, Antalya, Karataş, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Benzediği kişiyi öldürüp, aracını satan sanığın 50 yıl hapsi istendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Emre Belözoğlu'nun ilk transferi Fenerbahçe'den! Sinan Gümüş, Başakşehir'e gidiyor 15:31 Emre Belözoğlu'nun ilk transferi Fenerbahçe'den! Sinan Gümüş, Başakşehir'e gidiyor
Bu Japon sakesi uzaydan gelen maya ile yapıldı 15:27 Bu Japon sakesi uzaydan gelen maya ile yapıldı Okul öncesi eğitime din dersi eklendi! Tavsiye kararı oy çokluğuyla bugün kabul edildi 15:26 Okul öncesi eğitime din dersi eklendi! Tavsiye kararı oy çokluğuyla bugün kabul edildi Ateist olduğunu söyleyen İlyas Salman, ilk kez vasiyetini açıkladı: Beni yıkamadan kıyafetlerimle gömsünler 14:58 Ateist olduğunu söyleyen İlyas Salman, ilk kez vasiyetini açıkladı: Beni yıkamadan kıyafetlerimle gömsünler Böyle kaza görülmedi! TIR, çarptığını fark etmediği aracı metrelerce sürükledi 14:10 Böyle kaza görülmedi! TIR, çarptığını fark etmediği aracı metrelerce sürükledi Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya ikinci müdahale! Dolar anında tepki verdi 13:08 Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya ikinci müdahale! Dolar anında tepki verdi Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı 12:29 Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 12:03 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47

Son Dakika Haberleri
15:41 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Mecburuz
15:31 Emre Belözoğlu'nun ilk transferi Fenerbahçe'den! Sinan Gümüş, Başakşehir'e gidiyor
15:30 Karamollaoğlu TÜİK'e sordu: Vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız?
15:27 Bu Japon sakesi uzaydan gelen maya ile yapıldı
15:26 Aslıhan Gürbüz tacizciyi ifşa etti: Adam olacaksınız!
15:26 Okul öncesi eğitime din dersi eklendi! Tavsiye kararı oy çokluğuyla bugün kabul edildi
15:12 Afyonkarahisar Belediye Başkanı'nın sözleri Fenerbahçelileri kızdırdı: Pendik yenebildiyse, Afyon da yenebilir
15:11 Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı
15:10 Merkez'in müdahaleleriyle dolardaki psikolojik sınır ortaya çıktı! Ekonomi yönetimi kurun 14 lira olmasını istemiyor
15:09 Güldal Akşit'in ardından! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygu dolu sözler: Bir yol arkadaşımızı daha kaybettik!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Mecburuz İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Mecburuz         
15:42
Karamollaoğlu TÜİK'e sordu: Vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız? Karamollaoğlu TÜİK'e sordu: Vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız?         
15:30
Aslıhan Gürbüz tacizciyi ifşa etti: Adam olacaksınız! Aslıhan Gürbüz tacizciyi ifşa etti: Adam olacaksınız!         
15:26
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı!         
15:09
Son Dakika! İpek Er'e cinsel saldırıdan yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan, 10 yıl hapis cezası aldı Son Dakika! İpek Er'e cinsel saldırıdan yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan, 10 yıl hapis cezası aldı         
14:24
Soylu'nun TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP'den art arda tepkiler: Korkuyorsunuz, korkmakta da haklısınız Soylu'nun TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP'den art arda tepkiler: Korkuyorsunuz, korkmakta da haklısınız         
13:30
Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi         
12:31
Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın         
12:22
4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı 4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı         
11:44
Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71         
10:49
Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor         
09:40
Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı         
09:36
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik         
18:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 15:46:20. #1.13#
SON DAKİKA: Benzediği kişiyi öldürüp, aracını satan sanığın 50 yıl hapsi istendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement