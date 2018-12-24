Son Dakika Haberleri: Benzin ve Motorinde İndirim

Benzin ve Motorinde İndirim

20 dakika önce

Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinde 28 kuruş, motorinde de 29 kuruşluk indirim yapıldı.

Benzin ve Motorinde İndirim, System.String[]
Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinde 28 kuruş, motorinde de 29 kuruşluk indirim yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS)'den yapılan açıklamaya göre bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litresinde 28 kuruş, motorinde de 29 kuruş indirim gerçekleşti.

İndirimin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,10 liradan 5,82 liraya, Ankara'da 6,20 liradan 5,92 liraya, İzmir'de 6,18 liradan 5,90 liraya düşecek.

Motorinin ise litre fiyatı İstanbul'da ortalama 5,90 liradan 5,61 liraya, Ankara ve İzmir'de 6 liradan 5,71 liraya gerileyecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:05 Kaynak: İHA

İstanbul, Ekonomi
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