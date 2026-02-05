Berat Abdik 9 Madalya Kazandı

Antalya'da düzenlenen Para Yüzme ve Deaf Yüzme Bireysel Milli Takım Seçme Müsabakalarında yarışan Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Berat Abdik, işitme engelli kategorisinde elde ettiği derecelerle toplam 9 madalya kazandı.

Milli sporcu, 100 ve 200 metre sırtüstü, 400 metre karışık ve 50 metre kurbağalama yarışlarında Türkiye birincisi olurken; 100 metre kurbağalama ve 50 metre sırtüstü yarışlarını Türkiye ikincisi olarak tamamladı. Abdik ayrıca 50 metre serbest stil ve 200 metre karışıkta Türkiye üçüncüsü olurken, 100 metre serbest stilde Türkiye dördüncülüğünü elde etti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Engelsiz Üniversite" vizyonu doğrultusunda azmi ve kararlılığıyla örnek olan öğrenci Berat Abdik'in başarısından duyulan gurur dile getirilerek, spor ve akademik hayatında başarılarının devamı temenni edildi. - SAMSUN