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SPOR Berkan Kutlu: Yarın elimden gelen her şeyi vereceğim - Son Dakika

SPOR Berkan Kutlu: Yarın elimden gelen her şeyi vereceğim

04.08.2021 18:17

SPOR Berkan Kutlu: Yarın elimden gelen her şeyi vereceğim"Heyecanlandım çünkü hayallerimdeki takım kapımı çalmıştı""İdollerle oynamak farklı bir duygu ""Hazır mıyım, yarın göreceğiz""Burada olmak benim için büyük şans"Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA) - Galatasaraylı oyuncu Berkan Kutlu, "Kendimi...

SPOR Berkan Kutlu: Yarın elimden gelen her şeyi vereceğim

"Heyecanlandım çünkü hayallerimdeki takım kapımı çalmıştı"

"İdollerle oynamak farklı bir duygu "

"Hazır mıyım, yarın göreceğiz"

"Burada olmak benim için büyük şans"

Serhan TÜRK/ İSTANBUL, (DHA) - Galatasaraylı oyuncu Berkan Kutlu, "Kendimi en iyi şekilde maça hazır tutmaya çalışıyorum. Hocamız da bize teknik ve taktik bilgileri iletti. Yarın için de elimden gelen her şeyi vereceğim" dedi.

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında yarın İskoçya'nın St. Johnstone takımı ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da yeni transfer Berkan Kutlu, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Galatasaray'da olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Berkan Kutlu, "Ülkemizde yangınlar var, umarım her şey yakın zamanda düzelir. Bizim de elimizden bir şey geliyorsa yapmaya hazırız. Galatasaray'ı seçmemde çok sebep var. Avrupa'dan da teklifler vardı. 2018'de bir anım var. Abimle birlikte hocayla fotoğraf çektirmek istemiştik. Hoca bizi kırmayıp benimle 45 dakika sohbet etmişti. O zaman Galatasaray hedefim ve hayalim daha da güçlenmişti. O gün ben bir altyapı oyuncusuydum ve hoca bana değer verdi. Bugün buradayım, çok mutluyum" diye konuştu.

"YARIN ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ VERECEĞİM"

Yarın sahada elinden geleni yapacağını söyleyen Berkan Kutlu, "Çok farklı duygular yaşıyorum ama bildiğiniz üzere maç da var. Her şeyi karışık yaşıyorum. Ben profesyonel oyuncuyum, kendimi en iyi şekilde maça hazır tutmaya çalışıyorum. Hocamız da bize teknik ve taktik bilgileri iletti. Yarın için de elimden gelen her şeyi vereceğim. İlk gün böyleydi, son güne kadar böyle kalacak" şeklinde konuştu.

"HEYECANLANDIM ÇÜNKÜ HAYALLERİMDEKİ TAKIM KAPIMI ÇALMIŞTI"

Galatasaray'dan teklif aldığında çok heyecanlandığını söyleyen Kutlu, "Menajerim, bana 'Galatasaray seninle ilgileniyor' dedi. Çok heyecanlandım çünkü hayallerimdeki takım kapımı çalmıştı. Her gün menajerime 'Oldu mu?' diye soruyordum. Olduğu anda da İstanbul'a geldim" dedi.

"HOCAM NEREDE GÖREV VERİRSE ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

23 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Hocam bana nerede görev verirse ben elimden geleni yapacağım. Bu soruyu hocaya yöneltmek lazım" diye konuştu.

"İDOLLERLE OYNAMAK FARKLI BİR DUYGU "

İdollerinden birinin sarı-kırmızılı ekibin eski futbolcusu Felipe Melo olduğunu söyleyen Berkan Kutlu, "İsviçre Milli Takımı altyapısındayken bize bir model çizme ödevi verilmişti. Felipe Melo beni çok etkilemişti ve bende onu çizmiştim. İdollerle oynamak farklı bir duygu olur. Ben Berkan Kutlu'yum, buraya Berkan Kutlu olarak geldim. Tabii ki bir Felipe Melo olmayacağım" ifadelerini kullandı.

"HAZIR MIYIM, YARIN GÖRECEĞİZ"

Yarın oynanacak mücadelenin kendisinde baskı yaratıp yaratmayacağı hakkında gelen soru üzerine Berkan Kutlu şöyle konuştu: "Baskı bence bir ayrıcalıktır. İnsanda bir baskı ya da beklenti olmadığında hayatta bir şeyi olmadığı anlamına gelir. Hazır mıyım, yarın göreceğiz. Ben çok çalışmaya devam edeceğim. Üzerine de koymaya devam edeceğim."

"BURADA OLMAK BENİM İÇİN BÜYÜK ŞANS"

Galatasaray'da forma giyemenin büyük şans olduğuna dikkat çeken Berkan Kutlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben şu anda bunları düşünmedim. Ben günübirlik yaşıyorum. Yarın bize ne getireceği belli değil. Burada olmak benim için büyük şans. Bu herkese nasip olmaz. Günün sonunda olay bize neler gösterecek, hepimiz göreceğiz."

SPOR Berkan Kutlu: Yarın elimden gelen her şeyi vereceğim
SPOR Berkan Kutlu: Yarın elimden gelen her şeyi vereceğim
SPOR Berkan Kutlu: Yarın elimden gelen her şeyi vereceğim
SPOR Berkan Kutlu: Yarın elimden gelen her şeyi vereceğim
SPOR Berkan Kutlu: Yarın elimden gelen her şeyi vereceğim
SPOR Berkan Kutlu: Yarın elimden gelen her şeyi vereceğim

Felipe Melo, Galatasaray, İstanbul, Türk, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Berkan Kutlu: Yarın elimden gelen her şeyi vereceğim - Son Dakika


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