Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

05.03.2021 19:35
Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla tamamladı ve kampa girdi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla tamamladı ve kampa girdi.Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.Beşiktaş, Süper Lig'in 29'uncu haftasında, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta Gaziantep FK ile karşılaşacak.BEŞİKTAŞ'IN GAZİANTEP FK MAÇI KAMP KADROSU BELLİ OLDU Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında yarın Gaziantep FK ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığı geçen Francisco Montero kadroya dahil edilirken sakatlığı süren Cenk Tosun ise kadroda yer almadı. Siyah-beyazlı takımın kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic, Gökhan Töre.


- Kadroda
Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig, Sergen Yalçın, Gaziantep, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor


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