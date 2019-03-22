Beşiktaş, Hentbolda 15. Şampiyonluğa Çok Yakın

Ligde yaptığı 17 maçı da kazanan ve 35,8 puanda bulunan siyah-beyazlı takım, toplamda 15. şampiyonluğu için 20. hafta mücadelesine çıkacak.

Ligde yaptığı 17 maçı da kazanan ve 35,8 puanda bulunan siyah-beyazlı takım, toplamda 15. şampiyonluğu için 20. hafta mücadelesine çıkacak. Beşiktaş Mogaz, 20. haftada 24 Mart Pazar günü Nilüfer Belediyespor'a konuk olacak.



Beşiktaş Mogaz, şampiyonluğunu bu hafta ilan etmek için maçını kazanıp, en yakın takipçisi SELKA Eskişehir Hentbol'un Adıyaman Belediyespor ile aynı gün deplasmanda oynayacağı karşılaşmada puan veya puanlar kaybetmesini bekleyecek. İki maç eksiği bulunan SELKA Eskişehir Hentbol, 25,2 puanla üçüncü sırada yer alıyor.



Siyah-beyazlı ekip, SELKA Eskişehir Hentbol'un Adıyaman Belediyespor mücadelesini kazanması halinde Nilüfer Belediyespor'u mağlup edip bir sonraki hafta alacağı beraberlikle yine şampiyonluğunu ilan edecek.



Gençler Ligi'nden yüzde 10 puan katkı



Hentbolda Süper Gençler Ligi'ndeki takımların elde ettiği puanların yüzde 10'u Süper Lig'deki ekiplere ekleniyor.



Tek devreli lig usulüne göre oynanan gençler liginde Beşiktaş 9 maçını da kazanarak 18 puan topladı. Siyah-beyazlı ekip, şu ana dek gençlerden 1,8 puan katkısı aldı.



SELKA Eskişehir Hentbol ise genç takımının 9 maçta elde ettiği 12 puanla hanesine 1,2 puan yazdırdı.



Ligde 17 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 26,7 puan alarak ikinci sırada bulunan 1955 Batman Belediyespor'un ise şampiyonluk şansı bulunmuyor.



Üst üste 11. şampiyonluğun peşinde



Beşiktaş Mogaz, 20. haftada alınacak sonuçlara göre şampiyonluğunu ilan ettiği takdirde bunu üst üste 11. kez başaracak.



Siyah-beyazlı kulübün bünyesinde 1978 yılında kurulan Beşiktaş Mogaz, tarihinde 14 kez şampiyonluk kupasını kazanırken, bunların 10'unu üst üste aldı.



1978-1979 sezonundan itibaren düzenlenen ligde ilk şampiyonluğunu 1980-1981'de elde eden siyah-beyazlılar, bir sonraki sezon da kupanın sahibi oldu.



Ligdeki ikinci şampiyonluğun ardından 22 sezon bu başarıdan uzak kalan Beşiktaş, 2004-2005 sezonunda bir kez daha şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. 2006-2007'de yine zirvede yer alan siyah-beyazlı ekip, 2008-2009'dan itibaren 10 sezon boyunca şampiyonluğu rakiplerine bırakmadı.



Müfit Arın: "Bütçemiz bir futbolcunun yarı parası bile değil"



Beşiktaş Mogaz Antrenörü Müfit Arın, her maça aynı ciddiyetle çıktıklarını ve Nilüfer Belediyespor karşısında da aynı mücadeleyi vereceklerini belirterek, "Pazar günü bazı şeyleri kesinleştirmek adına önemli maç olacak. Savunmayı oturtabilirsek, hızlı hücumlarla neticeye gitmeye çalışacağız. Akıllı, erken top kullanmadan hücumlardan dönebilirsek istediğimiz galibiyeti alabiliriz." dedi.



Şampiyon olmaları halinde bunu üst üste 11. kez başaracaklarına dikkati çeken Arın, "Takım sporlarında güzel bir başarı. Bu alışkanlık haline geldi. Zorluklar çekerek buralara geldik, 15 yıl çalıştık. Dışarıdan bakıldığında 'yine bunlar' diyorlar ama bu emek ürünü. Şampiyonlar Ligi'nde beş yıldır oynuyoruz. Bütçemiz bir futbolcunun yarı parası bile değil. Üst üste 11. şampiyonluğu yakalarsak Türk sporunda ve Beşiktaş camiasında güzel bir başarı olacak." değerlendirmesinde bulundu.



İyi bir bütçeyle Avrupa'da da başarı yakalamak istediklerine değinen Arın, şunları kaydetti:



"Türkiye liginde kalitenin artması lazım. Takımların bütçelerinin yükselmesi gerekiyor. Güzel bir tiyatro oynuyoruz, bunların desteklenmesi lazım. Destek geldiğinde oyunumuz yüzde 10 artıyor, farklılaşıyor. Camiamız güzel, hentbol takımımız takip ediliyor. Bu ilginin salonda da artması lazım. Sosyal medya üzerinden gösterilen desteğin salona daha çok taşınmasını bekliyoruz."

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