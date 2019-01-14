Son Dakika Haberleri: Beşiktaş ile Soccerlab Arasında İş Birliği (2)

Beşiktaş ile Soccerlab Arasında İş Birliği (2)

2 saat önce

Beşiktaş JK Futbol Akademisi, altyapı futbolcularının performanslarını, gelişim süreçlerini, maç ve antrenman değerlerini sistematik olarak analiz edebileceği, Beşiktaş Altyapısı için özel geliştirilen "Akademik Teknik Yönetim Modeli" için Belçikalı SoccerLAB ile iş birliğine gitti.

Beşiktaş ile Soccerlab Arasında İş Birliği (2), System.String[]


Beşiktaş JK Futbol Akademisi, altyapı futbolcularının performanslarını, gelişim süreçlerini, maç ve antrenman değerlerini sistematik olarak analiz edebileceği, Beşiktaş Altyapısı için özel geliştirilen "Akademik Teknik Yönetim Modeli" için Belçikalı SoccerLAB ile iş birliğine gitti.

İşbirliği anlaşması; Beşiktaş JK Altyapı ve Scouting Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Albayrak, Beşiktaş JK Futbol Akademisi Koordinatörü Sead Dost, SoccerLAB Uluslararası İş Geliştirme Müdürü Koen Beyen, SoccerLAB Türkiye Temsilcisi Orkun Alev, SoccerLAB Türkiye Partneri K. Tarkan Batgün ve Beşiktaş JK Futbol Akademisi Performans Analiz Uzmanı Selçuk Ünlü'nün katılımıyla Vodafone Park'ta gerçekleşen basın toplantısı ile açıklandı.

METİN ALBAYRAK: "FUTBOLDA TEKNOLOJİ KULLANIMI ÇOK ÖNEMLİ"

Basın toplantısında konuşan Metin Albayrak, iş birliği ile ilgili olarak, "Yönetim olarak en önem verdiğimiz konulardan birisi de altyapımız. Futbolda teknolojinin kullanımı artık tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok önemli hale geldi. Mevcut sporcularımızın performanslarını bilimsel metodlarla incelemek ve onlara en iyi eğitimi verebilmek adına yoğun bir çalışma içerisindeyiz. SoccerLAB ile yapılan iş birliğine de bu çalışmalar kapsamında karar verildi. Bu sistemin finansmanı ve planlanmasında da tüm Yönetim Kurulu Üyelerimizin ciddi bir katkısı ve arzusu söz konusu oldu. Türk futbolunun geleceğini inşa etmeyi hedeflediğimiz Beşiktaş JK Futbol Akademisi, SoccerLAB anlaşmasıyla da bir ilki gerçekleştirmiş oldu" açıklaması yaptı.

SoccerLAB Uluslararası İş Geliştirme Müdürü Koen Beyen ise, "SoccerLab olarak Türkiye'nin en önemli kulüplerinden olan Beşiktaş JK ile yeni bir iş birliğinin mutluluğunu yaşıyoruz. Araştırmalarımıza göre Beşiktaş JK geçmiş dönemlerde birçok oyuncu ürettiğini görüyoruz. Bu çok önemli bir gelenek. Bu geleneğin çok daha ileri bir çıtaya tanışabilmesi için, önemli bir beraberlik gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Dünya çapında 65'ten fazla kulüp ve federasyona hizmet veren SoccerLAB'in Beşiktaş JK ile çalışacak olması bizi heyecanlandırmakta ve uzun yıllar sürecek bir birlikteliğin ilk adımı olmasını ümit etmekteyiz" dedi.

'AKADEMİK TEKNİK YÖNETİM MODELİ' KURULACAK

Beşiktaş altyapısı için özel olarak kurulacak "Akademik Teknik Yönetim Modeli" sayesinde; sporcuların gelişimleri ve performanslarının, detaylı maç ve analiz raporlarla en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Sistem sayesinde oyuncuların hem fiziksel durumları, hem de saha içindeki performansları her gün analiz edilerek incelenebilir veriler halinde paylaşılacak. Bu bilgiler hem sporcuların kendi durumlarını görmelerini sağlayacak, hem de antrenör ve scout ekibine hizmet edecek. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:37 Kaynak: DHA

Futbol, Beşiktaş, Spor
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