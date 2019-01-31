Beşiktaş, Japon Yıldız Kadrosuna Kattı
29 dakika önce
Beşiktaş, Alman ekibi Borussia Dortmund'un Japon yıldızı Shinji Kagawa'yı resmen kadrosuna kattı.
Beşiktaş
, Alman ekibi Borussia Dortmund
'un Japon
yıldızı Shinji Kagawa
'yı resmen kadrosuna kattı. Beşiktaş ile transfer görüşmeleri için bugün İstanbul
'a gelen 29 yaşındaki futbolcu Shinji Kagawa, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sezon sonuna kadar kiralık olarak kendisini siyah-beyazlı yapan sözleşmeye imza attı. Akşam saatlerinde Acıbadem
Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçen ve herhangi bir soruna rastlanmayan yıldız oyuncu ile Beşiktaş, sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Daha önce Manchester United
'ta da forma giyen 1.75 boyundaki Japon yıldız bu sezon Borussia Dortmund formasıyla ligde iki maça çıktı. Siyah-beyazlılar da resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Futbol
Takımımız, transfer çalışmaları kapsamında B. Dortmund kulübünden Japon futbolcu Shinji Kagawa'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Shinji Kagawa'ya başarılar dileriz" denildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:31 Kaynak: İHA
Shinji Kagawa Beşiktaş'ta!
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