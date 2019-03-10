Son Dakika Haberleri: Beşiktaş-Konyaspor Maçının Var'ı Bülent Yıldırım Oldu

Beşiktaş-Konyaspor Maçının Var'ı Bülent Yıldırım Oldu

57 dakika önce

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş'ın bu akşam sahasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Bülent Yıldırım oldu.

Beşiktaş-Konyaspor Maçının Var'ı Bülent Yıldırım Oldu, System.String[]
Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş'ın bu akşam sahasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Bülent Yıldırım oldu. Yıldırım dün oynanan Başakşehir- Fenerbahçe maçında da VAR görevindeydi. Zirve yarışından kopmak istemeyen Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam sahasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Bülent Yıldırım oldu. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Abdulkadir Bitigen yer alacak. Dün akşam Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelede de VAR ve AVAR'da olan Yıldırım-Bitigen ikilisi, 24 saat sonra MHK tarafından yine aynı göreve atandı.

(Güven Mert Ercan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:56 Kaynak: İHA

Atiker Konyaspor, Bülent Yıldırım, Beşiktaş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe'nin Şilili Oyuncusu Mauricio Isla: Utanç Duymalıyız Ankaragücü, Bursasapor ile 0-0 Berabere Kaldı

Galatasaray ile Antalyaspor 46. Randevuda Son Dakika! Etiyopya'da 157 Kişiyi Taşıyan Uçak Düştü: Kurtulan Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 13:53:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş-Konyaspor Maçının Var'ı Bülent Yıldırım Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]