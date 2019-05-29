Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Ljajic'in bonservisini aldı
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Beşiktaş Ljajic'in bonservisini aldı

10 dakika önce

Beşiktaş Kulübü, İtalya'nın Torino takımından kiralanan Adem Ljajic'in sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak bonservisini aldı.

Beşiktaş Ljajic'in bonservisini aldı, System.String[]
Beşiktaş Kulübü, İtalya'nın Torino takımından kiralanan Adem Ljajic'in sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak bonservisini aldı.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan açıklamada, "Torino Kulübünden 2018-2019 sezonu için kiralanan profesyonel futbolcu Adem Ljajic'in transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu, kontrat şartları gereği gerçekleşmiştir. Kulübe, ilave 3 futbol sezonu için 15 Eylül 2019 ile 15 Ağustos 2021 tarihleri arasında toplam 6,5 milyon avro ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.
Siyah-beyazlı ekipte bu sezon kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, Süper Lig'de 27 müsabakada 2 bin 229 dakika süre buldu ve 9 kez gol sevinci yaşadı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:07 Kaynak: AA
Beşiktaş Spor Kulübü, İtalya, Torino, Adem Ljajic, Spor
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