Beşiktaş Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Aralık'ta gerçekleşecek - Son Dakika

Beşiktaş Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Aralık'ta gerçekleşecek

26.11.2020 19:49
Beşiktaş Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Aralık'ta gerçekleşecek, System.String[]

Beşiktaş Kulübü, olağan genel kurul toplantısı için çağrı yaptı.

Beşiktaş Kulübü, olağan genel kurul toplantısı için çağrı yaptı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, siyah-beyazlıların olağan genel kurulu 23 Aralık saat 10.30'da Vodafone Park'ta gerçekleşecek.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan toplantı çağrısında şu ifadeler kullanıldı:

"Beşiktaş Futbol A.Ş., Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Çağrı İlanı

Şirketimiz 01.06.2019-31.05.2020 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 01.06.2019-31.05.2020 özel hesap dönemi çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 23.12.2020 günü saat 10.30'da, Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No: 1 Vodafone Park Beşiktaş İstanbul adresindeki Vodafone Park Basın Toplantı odasında yapılacaktır.

SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış 01.06.2019-31.05.2020 özel hesap dönemine ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun 01.06.2019-31.05.2020 özel hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin önerisi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve gündem maddeleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notları genel kurul toplantısından en az üç hafta önce Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No: 1 Vodafone Park Dolmabahçe Girişi Kat: -2 İç Kapı No: 1113 Beşiktaş İstanbul adresindeki şirket merkezinde, şirketimizin http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/ adresindeki şirket internet sitesinde ve merkezi kayıt kuruluşunun elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin merkezi kayıt kuruluşunun kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Toplantıya katılan hak sahipleri ve temsilcilerine ilişkin 'pay sahipleri listesi' toplantı başlamadan önce Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden alınır. 'Pay sahipleri listesi' hazır bulunanlar listesinin oluşturulmasında kullanılır. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini şirket merkezimizden veya http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/ adresindeki kurumsal internet sitemizden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı 'Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin, Ticaret Bakanlığı'nın 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik' kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan veya Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri'nden bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamamaktadır. Bu çerçevede, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen ortaklarımızın, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekli ve yeterlidir.

Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur."

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ ŞU ŞEKİLDE

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş' NİN 01.06.2019-31.05.2020 ÖZEL HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN 23.12.2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi

3. 01.06.2019-31.05.2020 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması hususunun görüşülmesi

4. 01.06.2019-31.05.2020 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması

5. 01.06.2019-31.05.2020 özel hesap dönemi SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması hususunun görüşülmesi

6. 01.06.2019-31.05.2020 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrasının oya sunulması

7. 01.06.2019-31.05.2020 özel hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi

9. 01.06.2020-31.05.2021 özel hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyeleri ile bağımsız yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ve ücret ödenip-ödenmeyeceği hususunun görüşülüp karara bağlanması

10. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat ve ilgili diğer düzenlemeler uyarınca 01.06.2020 - 31.05.2021 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için 15.10.2020 tarih ve 2020/22 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş'nin ve görev süresinin görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması

11. TTK 376. madde kapsamında dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında ortaklara bilgi verilmesi

12. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 - 396. Maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine Şirketimiz ile gerek kendisi gerekse başkaları adına işlem yapabilmeleri, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmeleri ve Şirketimizle aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması

13. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olup olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi

14. SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 01.06.2019 - 31.05.2020 özel hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.06.2020-31.05.2021 özel hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

15. 01.06.2019 - 31.05.2020 özel hesap dönemine ilişkin Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi

16. Şirketimiz ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin bankalardan oluşan konsorsiyum nezdindeki finansal borçluluklarının yapılandırılmasına ilişkin olarak 28 Eylül 2020 tarihinde Şirketimizce imzalanan niyet mektubunda yer alan Finansal Yeniden Yapılandırma Temel Prensiplerine ilişkin olarak ortaklarımıza bilgi verilmesi; Finansal Yeniden Yapılandırma Temel Prensipleri doğrultusunda Şirketimizin taraf olması planlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesinin Yönetim Kurulu tarafından müzakere edilmesinin ve Şirketimiz tarafından imzalanmasının onaylanması; 01 Haziran 2020-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanan ve uygulanacak Şirket bütçesinin ve bu bütçenin Yönetim Kurulu tarafından bahsi geçen Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesine uygun şekilde ve Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesindeki gelir paylaşım ve bütçeleme esaslarına uygun olarak hazırlanmış olduğunun onaylanması; gelecek yıllardaki bütçelerin de Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından aynı şekilde hazırlanmasının ve Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi süresince yapılacak Genel Kurul toplantılarında da Yönetim Kurulu tarafından bu şekilde hazırlanacak bütçelerin Genel Kurul onayına sunulmasının onaylanması; bunlardan herhangi birinin aksine durumun bahsi geçen Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi tahtında bir temerrüt hali teşkil edeceği hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,

17. Dilek, temenniler ve kapanış."

(İHA)

Beşiktaş Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Aralık'ta gerçekleşecek

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Aralık'ta gerçekleşecek - Son Dakika Spor


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