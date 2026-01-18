Beslan'da İHA Saldırısı: 3 Yaralı

Rusya'ya bağlı Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti Başkanı Sergey Menyaylo, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda Beslan kentinde 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Menyaylo, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun bölgeye yönelik İHA'larla saldırı düzenlediğini belirtti.

Vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu Beslan kentindeki çok katlı bir binanın hasar gördüğünü kaydeden Menyaylo, "İkisi çocuk 3 kişi yaralandı. Bunların hayati tehlikesi yok." ifadelerini kullandı.

Basında, binadan 70 kişinin tahliye edildiği, olay yerinde acil durum servis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise dün yerel saatle 23.00'ten bugün 07.00'ye kadar Ukrayna'ya ait 63 İHA'nın hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler üzerinde düşürüldüğü belirtilerek, "Bunlardan 6'sı Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti üzerinde vuruldu." ifadesi yer aldı.