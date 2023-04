Beyaz Saray, Trump'ın hakim karşısına çıkmasıyla ilgili sessizliğini korudu

NEW Beyaz Saray, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hakim karşısına çıkması konusundaki ısrarlı soruları yanıtsız bıraktı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın toplantıyla aynı saatlerde New York bölge mahkemesinde hakim karşısına çıkmasıyla ilgili soruları yanıtsız bırakan Jean-Pierre, Beyaz Saray'ın halihazırda devam eden bir ceza davasına ilişkin yorum yapmayacağını yineledi.

Jean-Pierre'e, 6 Ocak Kongre baskını olaylarına ilişkin yasal süreçler devam ederken Başkan Joe Biden'ın birçok kez konuya ilişkin konuştuğunu ancak Amerikan tarihinde ilk kez eski bir başkana suçlama yöneltilmesine ilişkin yorum yapmamalarının nedeni soruldu.

Kongre baskınının "Amerikan demokrasisine bir saldırı" ve "farklı bir an" olduğunu savunan Jean-Pierre, bu süreçte güvenlik görevlileri dahil insanların öldüğünü ve Biden'ın demokrasi söz konusu olduğunda sözünü esirgemediği değerlendirmesinde bulundu.

Jean-Pierre ile gazeteciler arasında zaman zaman tansiyon yükselse de Beyaz Saray, Trump'a suçlama yöneltilmesiyle ilgili sessizliğini korudu.

Sözcü Jean-Pierre, "Bu, Başkan Biden'ın odaklandığı şey değil." ifadesini kullandı.

New York'ta oluşabilecek gösteriler için ise Jean-Pierre, hazırlıklı olduklarını söyledi.

ABD'li gazetecinin Rusya'da tutuklanması

Jean-Pierre, The Wall Street Journal gazetesinin Moskova bürosunda muhabir olarak çalışan ve Rusya tarafından casuslukla suçlanarak tutuklanan Evan Gerşkoviç ile ilgili "Evan hiçbir zaman casusluk yapmadı. Hiçbir zaman ABD hükümeti için çalışmadı." dedi.

Hadiseye Biden'ın önem verdiğini aktaran Jean-Pierre, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştüğünü bildirdi.

Blinken'ın görüşmede, gazetecinin tutuklanmasının kabul edilemez olduğunu aktardığını kaydeden Jean-Pierre, bir diğer tutuklu ABD vatandaşı Paul Whelan'ın serbest bırakılması konusunu gündeme getirdiğini söyledi.

Jean-Pierre, Dışişleri Bakanlığı'nın yurt dışında tutuklu Amerikan vatandaşlarının serbest bırakılması için farklı kurumlarla işbirliği içinde çalıştığının altını çizdi.

OPEC+ ülkelerinin üretim kesintisi kararı

Beyaz Saray Sözcüsü, OPEC+ grubu üyesi ülkelerin üretim kesintisi kararının yakıt fiyatlarına etkisiyle ilgili endişeli olup olmadıklarına ilişkin ise, "Analistler geçen yıl fiyatların artacağını söylediler ama bu olmadı. Aslında benzin fiyatları geçen yaz zirvedeyken 50 dolar düştü. Bunun çoğu, bu Başkan'ın aldığı önlemlerden kaynaklanıyor." şeklinde konuştu.

Jean-Pierre, Biden'ın, enerji piyasalarını güvence altına almak, ekonomik büyümeyi desteklemek ve Amerikan tüketicisi için fiyatları tekrar düşürmek adına tüm üreticiler ve tüketicilerle birlikte çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Stratejik petrol rezervlerinin yeniden kullanılması gibi olasılıklarla ilgili ise Jean-Pierre, herhangi konuya ilişkin herhangi bir varsayımda bulunmayacağını belirtti.

Jean-Pierre, Biden'ın Amerikalıların enerji bağımsızlığını güvence altına almaya odaklandığını ve bu yönde adımlar attığını ifade etti.

Casus balonun topladığı istihbaratı Çin'e ilettiği iddiası

Jean-Pierre, ABD'nin 4 Şubat'ta hava sahasında düşürdüğü Çin'e ait "casus balon"un ABD'deki bazı hassas askeri tesislerden topladığı istihbaratı, Pekin'e anlık iletebildiği iddiasını doğrulamadı.

Sözcü, casus balonun hassas bilgilere erişmemesi için önceden önlem aldıklarını ve konuya ilişkin incelemelerin devam ettiğini bildirdi.