Beylikova ile Bursa Büyükşehir Belediyesi kardeş oldu - Son Dakika

Beylikova Belediyesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi kardeş belediye oldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp'e makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Özkan Alp, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yapmış olduğu ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Başkan Özkan Alp, "Beylikova'mıza yapılan ve yapılmakta olan yatırımlar hakkında bilgi ve ilçemiz için hazırlanan projeler hakkında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile fikir alışverişi gerçekleştirdik. Ziyaretlerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a, bizden desteğini hiç esirgemeyen Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki'ye, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politika Kurulu Üyesi Refik Tuzcuoğlu'na, Ak Parti Yerel Yönetimler Eskişehir İl Koordinatörü Selim Yağcı'ya ve Eskişehir Ak Parti Milletvekilimiz Prof. Dr. Emine Nur Günay'a teşekkür ederim" dedi. - ESKİŞEHİR